Mieszam to z wodą oraz mlekiem i fermentuję. Po 2 dniach mam gotową odżywkę do lawendy. Wiosną podlewam tym lawendę, a ona bujnie kwitnie. Wiosenna pielęgnacja lawendy

Mieszam ze sobą te składniki i fermentuję. Wiosną podlewa tym swoją lawendę

W dawnych czasach wierzono, że lawenda posiada magiczną moc. Przypisywano jej kojące i relaksujące właściwości. Wierzono, że lawenda pozytywnie wpływa na nastrój i chroni przed złymi urokami. Dzisiaj lawenda zdobi nasze ogrody i przeciąga swoim pięknym zapachem. Jeżeli Twoja lawenda marnieje i nie chce kwitnąć może to oznaczać, że popełniłeś błąd w jej uprawie. Ratunkiem może okazać się domowa odżywka do lawendy, po której rośliny wystrzeli i zakwitnie. Lawendę powinno się regularnie nawozić od kwietnia do sierpnia. Do dużego słoika włóż pokruszony chleb i zalej go wodą. Następnie dodaj łyżkę cukru, który przyspieszy proces fermentacji. Słoik zakręć i odstaw na 2 dni, po tym czasie odcedź płyn i dodaj do niego 2 łyżki mleka i wymieszaj. Domowa odżywka do lawendy gotowa. Podlewaj nią rośliną raz na 2 tygodnie. Rób to zawsze wieczorem, gdy słońce już zajdzie.

Gdzie sadzić lawendę, by bujnie kwitła?

Lawenda lubi nasłonecznione i osłonięte od wiatru stanowiska. Powinno się ją sadzić w odstępach wynoszących około 40 cm. Lawenda potrzebuje przepuszczalnej gleby o zasadowym pH wynoszącym 6,5-7,5. Podłoże powinno być regularnie podlewania jednak nadmierna wilgoć może prowadzić do gnicia i rozwoju chorób. Nie powinno się zraszać ani kwiatów, ani liści lawendy. Podczas podlewania wodę lej bezpośrednio na ziemię. Eksperci sugerują, że lawendę powinno się podlewać często ale nieobficie.