Jednym ze sposobów na odświeżenie zeschniętego ciasta drożdżowego lub piaskowego jest skropienie go mlekiem, lub wodą i odgrzanie go w mikrofali. Po wyjęciu z kuchenki będzie miękkie i świeże. Jednak to zabieg na chwilę. Lepszym sposobem będzie nadanie zaschniętemu ciastu nowego smaku.

Mieszam z sokiem pomarańczowym i skrapiam ciasto. Prosty sposób, by odświeżyć zeschnięte ciasto w piekarniku

Jedną z najstarszych praktyk cukierniczych na odświeżanie zeschniętego ciasta jest przygotowanie ponczu na bazie wody i soku z cytryny i skropienie nim kawałków pieczywa. Ten sam sposób można wykorzystać także do nasączenia suchych biszkoptów, które mają być baza do tortu. Jednak warto poeksperymentować i stworzyć coś zupełnie nowego. Babka drożdżowa lub piaskowa świetnie nadaje się do odświeżenia w piekarniku. Jednak zanim wstawimy kawałki zeschniętego ciasta do piecyka, trzeba je skropić miksturą przygotowaną z soku wyciśniętego z pomarańczy, odrobiny wody lub brandy, a także cynamonu. Kawałki ciasta układamy na blaszce wyłożonej pergaminem, skrapiamy z dwóch stron pomarańczowym ponczem i wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni C. Po 10-15 minutach ciasto będzie gotowe do jedzenia. Babka drożdżowa lub piaskowa zyska nie tylko świeżość, ale także nowy smak. Niektórzy twierdzą, że nawet lepszy niż świeża. Podobny sposób na odświeżenie drożdżowej baby podawała ponad sto lat temu Lucyna Ćwierczakiwiczowa, autorka słynnej książki kucharskiej „365 obiadów za 5 zł”.

