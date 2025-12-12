MILION DZIECI ZOSTAŁO BOHATERAMI RATUJĄCYMI ŻYCIE — GLOBALNA KAMPANIA FAST HEROES ŚWIĘTUJE WIELKI SUKCES

Polska odegrała ważną rolę w tym globalnym osiągnięciu — w ostatnich pięciu latach w programie wzięło już udział ponad 100 000 dzieci z 2300 szkół i przedszkoli w całym kraju. To dowód, że edukacja najmłodszych może realnie zmienić świat.

Wspierana przez World Stroke Organization inicjatywa uczy dzieci w wieku 5–10 lat, jak reagować na udar mózgu— prosto, angażująco i poprzez zabawę. Superbohaterska narracja programu sprawia, że uczniowie z entuzjazmem przenoszą wiedzę do domów, tworząc łańcuch ratujący życie — od szkolnej ławki aż po rodzinny salon.

1 na 4 osoby doświadczy udaru w ciągu swojego życia.

Udar wciąż jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów i niepełnosprawności.

Dlatego edukacja dzieci to nie przyszłość — to konieczność tu i teraz.

Dzieci przypominają nam, co jest najważniejsze — troska o siebie nawzajem. Widząc ich zaangażowanie, wierzę, że przyszłość opieki nad starszym pokoleniem jest w dobrych, małych rękach. Milion przeszkolonych dzieci to milion szans na uratowanie czyjegoś życia. A każda taka szansa jest bezcenna. To najpiękniejszy dowód na to, że edukacja naprawdę ma moc zmieniania świata - podkreślił Dariusz Zieliński, koordynator polskiej edycji programu FAST Heroes 112.

Jan Van der Merwe, współtwórca międzynarodowej inicjatywy FAST Heroes, dodał dodał: Milion przeszkolonych dzieci to dopiero początek. Jesteśmy wdzięczni nauczycielom, specjalistom medycznym, rodzinom i oczywiście dzieciom. Kolejny milion czeka - razem możemy uratować świat - życie jednej babci lub jednego dziadka każdego dnia.

Program FAST Heroes działa już w około 30 krajach, otrzymując wsparcie ministerstw zdrowia i edukacji, stowarzyszeń udarowych oraz tysięcy szkół.

W Polsce, Patronat Honorowy nad programem FAST Heroes 112 objął Minister Edukacji, a wspierają go towarzystwa naukowe, jak: Polskie Towarzystwo Neurologiczne, Polskie Towarzystwo Udaru Mózgu oraz organizacje: Stowarzyszenie „Udarowcy. Liczy się wsparcie”, Fundacja Ja Nauczyciel(ka) i inni.

Dowiedz się więcej: www.fastheroes.com