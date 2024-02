Moja babcia Krysia pokazała mi swój sposób na muszki owocówki. Miesza to ze sobą, a te wstrętne owady wpadają w pułapkę. Sprawdzony sposób na muszki owocówki

Podczas porządków wrzucam to do sedesu. Zostawiam na noc, a rano muszla klozetowa jest lśniąco czysta. Działa lepiej niż profesjonalny płyn do WC. Sposób na czyszczenie toalety

Skąd się biorą muszki owocówki?

Muszki owocówki to owady z rzędu muchówek. Mają one krótki cykl życia i wynosi on jedynie około 10 dni, jednak i tak są w stanie napsuć nam wiele krwi. Najczęściej pojawiają się w kuchni. Uwielbiają one psujące się produkty żywnościowe, a ich receptory węchowe są w stanie wyczuć woń etanolu oraz octu z kilkunastu metrów. Muszki owocówki często pojawiają się tam, gdzie zaczynają gnić owoce i warzywa. Żywią się drożdżami, które pojawiają się na zepsutej żywności.

Babcia Krysia ma rewelacyjny sposób na muszki owocówki. 100 proc. skuteczności

Aby skutecznie pozbyć się muszek owocówek z kuchni potrzebujesz domowego sposoby babci Krysi. Działa za każdym razem i jest bezpieczny dla zwierząt i ludzi. Wystarczy, że przygotujesz szklankę, do której włożysz kawałki cytryny i zalejesz je octem. Taką mieszankę postaw w kuchni i pozostaw na noc. Muszki owocówki nie będą mogły oprzeć się intensywnemu zapachowi octu oraz kwasku cytrynowego, wlecą do naczynia i się w nim utopią.

