Mrożę w kostkę i przecieram tym plamy na dywanie. Znajoma sprzątaczka zdradziła mi ten klawy sposób na pranie dywanu na sucho. Tłuste plamy znikają w mgnieniu oka

Jak skutecznie wyczyścić dywan?

Plamy na dywanie potrafią skutecznie wpłynąć na czystość w całym pomieszczeniu. Nic tak nie denerwuje, jak zanieczyszczenia na poziomie wzroku. Brud na dywanie może także wpływać na jakość powietrza w pomieszczeni, co może być istotne w przypadku alergików. Pranie dywanu na morko to dość pracochłonne i czasochłonne zajęcie. Schnięcie dywanu zajmuje długie godziny, a wilgoć może zniszczyć podłogę. W przypadku, gdy na Twoim dywanie zauważalne są pojedyncze plamy najlepiej jest go wyprać ręcznie. Jednym z najbardziej skutecznych i znanych sposobów na pranie dywanu na sucho jest soda oczyszczona. Wysyp ją na dywan i pozostaw na kilka godzin. Po tym czasie porządnie odkurz dywan.

Zamrażam kilka kostek i używam ich do prania dywanu na sucho. Tłuste plamy znikają

Nigdy nie sądziłam, że mrożony płyn do naczyń okaże się tak skuteczny. Trik ten zdradziła mi znajoma sprzątaczka. Powiedziała, że w swojej pracy regularnie sięga po zamrożony płyn do naczyń. Wystarczy, że przelejesz płyn do naczyń w sylikonowe formy do lodu i go zamrozisz. Zamrożoną kostką płynu do naczyń przetrzyj tłuste plamy na dywanie lub na tapicerce. Zobaczy, jak szybko znikają. Jeżeli plama jest wyjątkowo uporczywa natrzyj ją zamrożonym płynem do naczyń i przemyj to miejsce wodą.

