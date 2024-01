i Autor: Shutterstock Jak odetkać zlew

Wsypuję 2 łyżki do zlewu zamiast sody. Odpływ odtyka się w mgnieniu oka. Domowy sposób na zatkany zlew

Co zrobić, kiedy nagle woda po myciu naczyń nie chce spłynąć? Zatkany zlew to prawdziwa zmora, gdyż nie zawsze mamy pod ręką chemiczne środki, które udrożnią rury. W takich sytuacjach zawsze mam w swojej kuchni jeden popularny proszek. Wsypuję 2 łyżki do zlewu zamiast sody oczyszczonej i zalewam wrzątkiem. Po chwili odpływ się odtyka. Ten domowy sposób na zatkany zlew jest genialny.