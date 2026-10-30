Mycie surowego kurczaka przed smażeniem to błąd. Obalamy popularny mit

• Płukanie surowego drobiu przed wrzuceniem na patelnię nie eliminuje groźnych drobnoustrojów, takich jak Salmonella czy Campylobacter, a jedynie sprzyja ich rozsiewaniu po kuchennych powierzchniach.

• W trakcie mycia mięsa pod kranem pryskająca woda osadza się na zlewie, blatach, naczyniach oraz leżącym w pobliżu jedzeniu. Prowadzi to bezpośrednio do groźnego skażenia miejsc mających styczność z gotowymi posiłkami.

• Kluczem do bezpieczeństwa nie jest kąpiel wodna, lecz właściwa obróbka cieplna zapewniająca odpowiednią temperaturę także wewnątrz porcji. Przy przyrządzaniu grubszych kawałków mięsa warto wspomóc się termometrem kuchennym.

• Zakończenie pracy z surowym kurczakiem wymaga starannego umycia dłoni, noża, deski oraz blatu, a także sięgnięcia po czyste akcesoria do kolejnych dań. Nadmiar wilgoci z powierzchni drobiu najlepiej zebrać jednorazowym ręcznikiem papierowym.

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Mycie surowego kurczaka a bakterie. Dlaczego płukanie mięsa jest groźne?

Zewnętrzna warstwa surowego drobiu bywa siedliskiem niebezpiecznych mikroorganizmów, wśród których prym wiodą Salmonella oraz Campylobacter. Traktowanie kurczaka strumieniem bieżącej wody w żaden sposób nie rozwiązuje tego problemu. Przeciwnie, rozbryzgujące się kropelki przenoszą patogeny na kuchenny zlew, blaty oraz sztućce, naczynia czy sąsiadujące produkty spożywcze. Tym sposobem groźne zarazki błyskawicznie lądują na płaszczyznach, na których chwilę później kładziemy jedzenie przeznaczone do bezpośredniego spożycia.

Ryzyko drastycznie rośnie, kiedy po opłukaniu drobiu zapominamy o odkażeniu komory zlewu i starannym zmyciu przestrzeni wokół niego. Należy mieć świadomość, że obecności drobnoustrojów nie da się zauważyć gołym okiem ani wyczuć, przez co sama ocena zapachu czy wyglądu surowego mięsa nigdy nie daje gwarancji bezpieczeństwa.

Jak bezpiecznie przygotować kurczaka do smażenia i uniknąć zatrucia?

Fundamentem bezpiecznego gotowania pozostaje właściwie przeprowadzona obróbka cieplna. Mięso drobiowe wymaga dokładnego usmażenia, upieczenia bądź ugotowania, aby odpowiednio wysoka temperatura dotarła również do jego najgłębszych warstw. Używając termometru kulinarnego, czujnik należy wbić w najgrubszy fragment porcji, omijając przy tym kości. Niedopuszczalne jest także krojenie surowego kurczaka na desce i tymi samymi narzędziami, których używamy do składników niewymagających gotowania.

Zarówno przed rozpoczęciem pracy z surowym mięsem, jak i po jej zakończeniu, konieczne jest umycie dłoni ciepłą wodą z mydłem oraz dokładne wyszorowanie blatu, deski i noża. Ewentualną wilgoć na powierzchni drobiu wystarczy delikatnie odsączyć papierowym ręcznikiem, który od razu wyrzucamy do śmieci. Płukanie mięsa pod kranem jest całkowicie zbędne, ponieważ o naszym zdrowiu decydują prawidłowe warunki przechowywania, wysoka higiena pracy w kuchni oraz właściwa temperatura smażenia.