Na tłusty nalot na okapie jest tylko jeden skuteczny sposób. Płyn z 2 składników to pogromca tłuszczu z kuchennych sprzętów. Mycie okapu kucennego

Na tłusty nalot na okapie jest tylko jeden skuteczny sposób. Płyn z 2 składników to pogromca brudu

Okap kuchenny to niezastąpiony element wyposażenia każdej kuchni. Pochłania opary, tłuszcz i nieprzyjemne zapachy, chroniąc meble i ściany przed zabrudzeniami. Niestety, sam okap również ulega zabrudzeniu i wymaga regularnego czyszczenia, gdyż w przeciwnym razie straci swoją skuteczność, a nagromadzony tłuszcz może nawet stanowić zagrożenie pożarowe. A jak często powinno się myć okap kuchenny? Częstotliwość czyszczenia okapu zależy od intensywności jego użytkowania. Przyjmuje się, że filtry tłuszczu należy czyścić co 2-4 tygodnie, a filtry węglowe należy wymieniać co 3-6 miesięcy. Samą obudowę urządzenia warto czyścić na bieżąco, aby uniknąć osadzania się tłuszczu i brudu. Jeśli zaniedbamy ten pożyteczny sprzęt kuchenny to niestety jego wyczyszczenie będzie nas kosztowało wiele wysiłku. A czym najlepiej jest umyć okap kuchenny? Na tłusty osad na okapie jest tylko jeden skuteczny sposób. Ten domowy płyn z dwóch składników to prawdziwy pogromca brudu, a przygotujesz go samodzielnie.

Domowy płyn do mycia okapu kuchennego

Jednym z najlepszych sposobów na walkę z tłustym osadem na okapie kuchennym jest ocet. Dlatego przygotuj domowy płyn na bazie wody z octem. Wymieszaj oba składniki w butelce z atomizerem w proporcji 1:1 (pół litra letniej wody i pół litra octu spirytusowego) i gotowe. Spryskaj brudny okap tym płynem i wyszoruj miękką gąbką. W razie bardziej intensywnych zabrudzeń lub podczas czyszczenia kratek filtra zastosuj sposób z ręcznikami papierowymi. Nałóż na kratki papierowy ręcznik lub ściereczkę namoczone w tej mieszaninie i zostaw na kilka minut. Po czym przemyj ciepłą wodą z dodatkiem płynu do naczyń. Ocet nie tylko z łatwością rozpuszcza tłusty nalot, ale także usuwa zaschnięte zabrudzenia z obudowy okapu kuchennego.

Czym wyczyścić brudny okap kuchenny? Pomocne triki

Mycie okapu kuchennego z tłuszczu wcale nie musi się wiązać z szorowaniem jego powierzchni lub stosowaniem silnych detergentów. W tym wypadku warto skorzystać z zasady, że tłuszcz najłatwiej usunąć tłuszczem. Dlatego do wyczyszczenia okapu doskonale nadaje się zwykła oliwka dla dzieci. Kosztuje grosze, a zmyje tłusty nalot z kratki okapu w kilka minut. Nie będziesz musiała nawet jej szorować. Oliwka doskonale rozpuści i usunie tłuste warstwy z powierzchni urządzenia. Nakładaj oliwkę gąbką, a następnie ściągają ją ściereczką namoczoną w gorącej wodzie. Możesz użyć także szorstkiej strony gąbki, aby pozbyć się mocniejszych zabrudzeń. Na koniec przetrzyj okap kuchenny ręcznikiem papierowym.