Pan z Leroy Merlin wyjawił, czym myć płytki w łazience, aby były perfekcyjnie czyste. Dodaj do wody 1/2 szklanki i przetrzyj kafelki, a usuniesz osad. Mycie płytek łazienkowych

Słowianie pili je w jednym celu! To zioło wraca do łask i coraz częściej jest wykorzystywane w kuchni

Pan z Leroy Merlin wyjawił, czym myć płytki w łazience, aby były perfekcyjnie czyste

Mycie płytek łazienkowych to wbrew pozorom spore wyzwanie. Kafelki, zwłaszcza te w łazience szybko ulegają zabrudzeniom. Osad z mydła, a nawet z kamienia, który często występuje w postaci zacieków, sprawia, że łazienka nie wygląda schludnie. W takim razie czym myć płytki łazienkowe, aby były bez smug i osadu? Kiedy szukałam w sklepie Leroy Merlin skutecznego preparatu do mycia kafelków, z pomocą przyszedł mi pan, który zdradził przepis na świetny, a do tego tani domowy płyn do mycia płytek w łazience. Jest ekologiczny, a do tego z łatwością usuwa osad z wody i mydła, rozprawia się z wykwitami pleśni na fugach w okolicy wanny i pięknie nabłyszcza kafelki.

Dodaj do wody 1/2 szklanki i masz domowy płyn do mycia płytek łazienkowych

Przygotowanie tego domowego płynu do mycia płytek łazienkowych jest proste i tanie, a niezbędne składniki na pewno masz w swoim domu. Potrzebujesz wody i octu spirytusowego. Dodaj do 1 litra wody pół szklanki octu, przelej mieszankę do butelki z atomizerem i spryskuj kafelki, a następnie przetrzyj je miękką gąbką lub ściereczką z mikrofibry. Na koniec wytrzyj je do sucha. Płytki w łazience będą lśnić bez smug. Dlaczego ocet jest tak skuteczny w myciu kafelków w łazience?

Mycie płytek octem. Działanie, właściwości

Dlaczego ocet jest dobry do mycia płytek? Ten tani płyn ma wiele właściwości przydatnych podczas porządków w łazience:

Usuwa kamień : Ocet to naturalny kwas, który skutecznie rozpuszcza osady z kamienia, które często pojawiają się na płytkach w łazience, szczególnie w okolicach kranów i prysznica.

: Ocet to naturalny kwas, który skutecznie rozpuszcza osady z kamienia, które często pojawiają się na płytkach w łazience, szczególnie w okolicach kranów i prysznica. Zwalcza pleśń i grzyby : Ocet ma właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze, dzięki czemu pomaga w walce z pleśnią i grzybami, które lubią wilgotne środowisko łazienki.

: Ocet ma właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze, dzięki czemu pomaga w walce z pleśnią i grzybami, które lubią wilgotne środowisko łazienki. Odtłuszcza : Ocet pomaga usunąć osady z mydła i innych kosmetyków, które osadzają się na płytkach, sprawiając, że stają się matowe i nieestetyczne.

: Ocet pomaga usunąć osady z mydła i innych kosmetyków, które osadzają się na płytkach, sprawiając, że stają się matowe i nieestetyczne. Nabłyszcza : Po umyciu płytek octem, stają się one lśniące i odzyskują swój pierwotny blask.

: Po umyciu płytek octem, stają się one lśniące i odzyskują swój pierwotny blask. Jest ekologiczny i tani: Ocet to naturalny produkt, który nie zawiera szkodliwych substancji chemicznych i jest znacznie tańszy niż specjalistyczne środki czyszczące.