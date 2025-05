Rozpuszczam w ciepłej wodzie i raz w miesiącu myję ramy okienne. Wybieliłam je w bezpieczny sposób. Mycie pożółkłych ram okiennych PCV

Sąsiad botanik zdradził mi swoją tajną mieszankę pobudzającą kwitnienie piwonii. Dodaję kilka kropel tego do wody, dzięki czemu piwonie się rozszalały i radośnie kwitną. Odżywka do piwonii na maj i czerwiec

Rozpuszczam w ciepłej wodzie i raz w miesiącu myję ramy okienne. Wybieliłam je w bezpieczny sposób

Jednym z etapów czyszczenia okien jest mycie ram okiennych. Białe plastikowe ramy okienne mają tendencję do żółknięcia, przez co nie wyglądają estetycznie. Co więcej, zaniedbane framugi okienne mogą nie tylko szpecić wygląd okna, ale również prowadzić do jego uszkodzeń i skrócenia żywotności. Jeśli chcesz wybielić ramy okien, to pamiętaj, aby zdecydowanie nie robić tego silnymi detergentami. Do mycia ram okiennych nie są także zalecane wybielające mleczka czyszczące. Silne środki chemiczne mogą zmatowić plastik i okna już nigdy nie odzyskają swojego blasku. Poza tym zbyt mocne preparaty mogą także prowadzić do odbarwień. Czy zatem najlepiej jest umyć zżółknięte ramy okienne, aby je wybielić, ale nie uszkodzić ich powłoki ochronnej? U mnie znakomicie sprawdził się domowy płyn czyszczący. Rozpuszczam w ciepłej wodzie jeden składnik i raz w miesiącu tak przygotowanym płynem myje ramy okienne. Z czasem zauważyłam, że stały się bielsze.

Domowy sposób na mycie pożółkłych ram okiennych PCV

W myciu ram okiennych warto wykorzystywać domowy sposoby, które będą o wiele bezpieczniejsze dla materiału, z którego zostały wykonane, a do tego znakomicie usuną z nich zabrudzenia. Jeden z nich przygotujesz w dosłownie minutę. Potrzebujesz jedynie sody oczyszczonej i ciepłej wody. Rozpuść 5 łyżek sody w 2 litrach wody i starannie umyj swoje ramy okienne z PCV. Soda oczyszczona to nie tylko jeden z najpopularniejszych środków czyszczących, który bez problemu rozprawi się z kurzem i innymi zabrudzeniami, jakie pojawiają się na framugach okien. Ten proszek to przede wszystkim świetny wybielacz. Dlatego myj nim pożółkłe ramy okienne raz w miesiącu, a z czasem wybielisz je i będą wyglądać jak nowe.