Rozpuść w ciepłej wodzie i przemyj płytki w kuchni, a będą kryształowo czyste. Bez problemu usunie tłuszcz i brud. Mycie płytek w kuchni

Kwiaty idealne na balkon i do ogrodu. Lobelia obficie kwitnie i tworzy piękne kompozycje z werbeną i pelargoniami. Tak o nią dbaj, a będzie kwitła aż do jesieni

Rozpuść w ciepłej wodzie i przemyj płytki w kuchni, a będą kryształowo czyste

Płytki w kuchni to miejsce szczególnie narażone na liczne zabrudzenia: tłuszcz, resztki jedzenia, plamy z sosów i napojów. Utrzymanie ich czystości jest kluczowe dla higieny i estetyki. Dlatego podczas porządków w kuchni nie powinniśmy zapominać o myciu płytek. Chodzi tu o kafelki znajdujące się między górnymi a dolnymi szafkami, które wyjątkowo szybko ulegają zabrudzeniom i nie sposób je usunąć samą wodą. Nawet mycie płytek kuchennych specjalistycznymi środkami, często skutkuje smugami, które powstają przez rozmiękczenie resztek tłuszczu znajdującego się na kafelkach. Mycie płytek kuchennych wymaga od nas również usunięcia zacieków i osadu kamiennego, który jest obecny w okolicy zlewu. Czym zatem powinno się myć płytki w kuchni, aby nie było widać na nich smug i były perfekcyjnie czyste? Rozpuść te proszek w ciepłej wodzie i przemyj płytki w kuchni, a będą kryształowo czyste.

Domowy płyn do mycia płytek kuchennych bez smug. Jak go przygotować?

Zanim zabierzesz się za mycie płytek kuchennych, przygotuj domowy płyn, który na pewno ułatwi Ci to zadanie i pozostawi kafelki kryształowo czyste bez smug. Jedyne czego potrzebujesz to miska z 3 litrami ciepłej wodzu i 4 łyżki sody oczyszczonej. Rozpuść sodę w wodzie, zamieszaj i zamocz w powstałym roztworze ściereczkę, a następnie umyj starannie płytki w swojej kuchni. Na koniec oczywiście wytrzyj kafelki do sucha. Soda oczyszczona znakomicie radzi sobie z zaciekami z wody, ale też usuwa tłuste plamy i resztki jedzenia, które pojawiły się na kafelkach w trakcie gotowania. W efekcie płytki kuchenne będą lśnić bez smug.

Czym umyć płytki kuchenne z tłuszczu?

Innym dobrym sposobem na umycie płytek kuchennych z tłustego osadu jest po porostu płyn do naczyń. Woda z dodatkiem płynu do mycia naczyń w mig rozprawi się z najbardziej uporczywymi zabrudzeniami. Rozpuści tłuste plamy i zaschnięte jedzenie. Wystarczy dodać kilka kropel płynu do letniej wody, wymieszać i zwilżyć w nim ściereczkę z mikrofibry. Następnie delikatnie przetrzeć powierzchnię i wytrzeć bawełnianą ściereczką do sucha. Dzięki temu płytki będą lśnić z czystości.