Nadchodzi czas cudów! Premiera „Immersyjnego Dziadka do orzechów”. Atrakcje dla dzieci w Warszawie

„Dziadek do orzechów” to jeden z tych ponadczasowych spektakli, które na stałe zapisały się w światowym kanonie baletu. Powstałe na podstawie baśniowej opowieści E.T.A. Hoffmanna „Dziadek do orzechów i Król myszy”, przedstawienie od lat rozpala wyobraźnię kolejnych pokoleń na całym świecie, będąc jedną z najpopularniejszych świątecznych historii (na język francuski przetłumaczył je sam Aleksander Dumas!). Już wkrótce widowisko zobaczyć – i doświadczyć! – można będzie w Warszawie, mieście, w którym niemiecki pisarz mieszkał w pierwszych latach XIX wieku, i którego pokryte śnieżnym puchem Stare Miasto stało się źródłem wyjątkowej inspiracji. Do tej fantastycznej, świątecznej scenerii przenosi widzów „Immersyjny Dziadek do orzechów. Zimowy cud”, którego europejska premiera będzie miała miejsce już 17 listopada w Art Box Experience w Warszawie.

Czas świąt Bożego Narodzenia ma w sobie wiele pięknych tradycji. Jedną z moich ulubionych, takich osobistych, jest coroczne oglądanie Dziadka do Orzechów w dzień przed Wigilią. Mam nadzieję, że immersyjna wersja tej klasycznej powieści świątecznej dostarczy najmłodszym, ale też dorosłym, wielu wspaniałych wrażeń. – mówi Joanna Kowalkowska, współzałożycielka i prezeska ABE.

Balet opowiada przygody siedmioletniej Klary, która podczas nocy bożonarodzeniowej znajduje pod choinką dziadka do orzechów. Ze wszystkich prezentów ten podoba jej się najbardziej, więc zabiera go do swojego domku dla latek. Dziewczynka zasypia i śni o Krainie Słodyczy, w której razem z Księciem, w którego zmienił się Dziadek, musi stawić czoła złowrogiemu Królowi Myszy. Ten siedmiogłowy uzurpator chce zagarnąć dla siebie wszystkie słodycze! Czy mu się to uda?

Tym razem klasyczną opowieść o „Dziadku do orzechów” zobaczyć można będzie w spektakularnym, disneyowskim stylu przepełnionym muzyką i tańcem. Ambasadorką wydarzenia jest pojawiająca się w warszawskiej odsłonie widowiska Yume Okano, tancerka Teatru Wielkiego – Opery Narodowej:

Śnieg za oknem, ciepło kominka, pachnąca choinka i historia dzielnej Klary, która w wigilię Bożego Narodzenia zaprzyjaźnia się z dziadkiem do orzechów i walczy z Królem Myszy we wspaniałej opowieści wzbogaconej piękną muzyką „Dziadek do orzechów. Zimowy cud” to idealna propozycja dla całej rodziny. Szczególnie chwyta za serca najmłodszych widzów. „Dziadek do orzechów” sprawia, że czuję Święta, za każdym razem, kiedy go słucham, oglądam albo tańczę! – mówi balerina.

Sztuka immersyjna różni się interaktywnością i nowatorską formą od tradycyjnych przedstawień. Połączenie zdobyczy technologicznych z baletem to prawdziwy przełom, dzięki któremu widz znajduje się dosłownie wewnątrz tego magicznego świata. Jestem wdzięczna, że mogłam współtworzyć sztukę immersyjną z niesamowitym zespołem ABE – Yume Okano, tancerka Teatru Wielkiego – Opery Narodowej.

Całość to wciągający, wielozmysłowy projekt, powstały na styku sztuk performatywnych (teatr i kino), sztuk wizualnych, animacji komputerowej oraz nowych technologii. Immersyjny, czyli pozwalające w pełni zanurzyć się w wykreowanym świecie. Art Box Experience to właśnie immersyjna przestrzeń, która łączy najnowsze technologie cyfrowe z wrażeniami dźwiękowymi i systemem projekcji obrazu w technologii panoramy 360º, animacji 3D i 2D. Zamiast jedynie oglądać historię, publiczność staje się jej częścią, zanurza się w niej wszystkimi zmysłami.

Premierowo w Art Box przygotowaliśmy zabawę technologiczną, która dzięki aplikacji na smartfona pozwali odwiedzającym na poszukiwanie bohaterów w świecie AR (augmented reality), czyli rozszerzonej rzeczywistości i interakcje z projekcjami – zapowiada Kowalkowska.

W widowisku nie mogło też zabraknąć magii świąt wyczarowanej z pomocą specjalnie przygotowanych scenografii. Organizatorzy zadbali o takie szczegóły, jak kolorowe kanapy do siedzenia w kształcie wielkich prezentów oraz projekcje na ogromnej choince. Zobaczymy też kolekcję figur dziadków do orzechów z lat 60. i 70. oraz oryginalnych kostiumów teatralnych:

Wyczarujemy namiastkę zimowej uliczki, gdzie staną oryginalne kostiumy baletowe. Można było oglądać je na deskach teatrów w całej Polsce za sprawą tournée Królewskiego Baletu Klasycznego. Tam również pojawią się, nagrane wcześniej na green-screenie, baletnice – z gościnnym udziałem naszej znamienitej Ambasadorki, baletnicy Teatru Wielkiego w Warszawie, pani Yume Okano. Następnie przeniesiemy się do mroźnej krainy lodu, gdzie zwiedzającym będą towarzyszyć projekcje 360’, by już za chwilę znaleźć się w ciepłym wnętrzu, w którym toczy się główna akcja – wylicza Joanna Kowalkowska. Na zakończenie wystawy goście odlecą balonem wprost do naszej przytulnej kawiarenki – żartuje i dodaje: A to za sprawą selfie-spotu przygotowanego przez agencję Creative Pro.

Poprzednio ogromnym sukcesem Art Boxu okazała się m.in. wystawa „Immersive Monet & Impressionists”, którą zobaczyło ponad 70 tysięcy widzów z całej Polski. „Immersyjny Dziadek do orzechów. Zimowy cud” jest drugą, po wystawie impresjonistów, propozycją Lighthouse Immersive, studia produkcyjnego z Toronto. Autorami multisensorycznego pokazu są frontmeni studia Storywall Entertainment, których superprodukcje mają rzesze fanów na całym świecie. Za realizację projektu w Warszawie odpowiadają twórcy Art Box Experience, pierwszej w tej części Europy przestrzeni immersyjnej. Są nimi: Joanna Kowalkowska, projektantka i dyrektorka artystyczna wielu międzynarodowych projektów łączących ze sobą teatr, sztuki wizualne, design i nowe technologie, Mateusz Labuda, menedżer kultury, wcześniej wicedyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum Warszawy oraz Piotra Sikora, współzałożyciel Platige Image, producent filmów animowanych, cinematików do gier komputerowych oraz efektów specjalnych, nagrodzonych setkami nagród, w tym nominacjami do Oscara© i brytyjskimi nagrodami BAFTA.

Immersyjne widowisko to wiele, a jednak jeszcze nie wszystko! Organizatorzy przygotowali liczne świąteczne atrakcje, które połączą pokolenia – już od 26 listopada Art Box zaprasza na warsztaty dla rodzin. Uczestnicząc w pokazie w Art Box Experience dowiemy się więcej o samym balecie i opowiadaniu, a także ich twórcach. Najmłodsi poznają podstawowe figury baletowe, a w części warsztatowej pod okiem edukatorek i edukatorów przygotują ozdoby choinkowe lub stworzą figurę dziadka do orzechów, którego następnie zabiorą ze sobą do domu. Szczegółowy program warsztatów będzie dostępny na stronie artboxexperience.com oraz w mediach społecznościowych.

Bilety: do nabycia online (Bilety Art Box Experience). Więcej na: artboxexperience.com

Fabryka Norblina, ul. Żelazna 51/53, drugie piętro; pon.-czw., od godz. 9.00 do 20.00, ostatnie wejście o 19.00; pt. od godz. 9:00 do 21:00, ostatnie wejście o godz. 20; weekend w godz. 10.00-21.00).

