Wakacje nad polskim morzem mają niepowtarzalny klimat. Mimo że wiele osób narzeka na wszechobecne parawany, to zawsze można znaleźć miejsce, które zachwyca. Niektóre plaże urzekają ciszą i spokojem, na innych atutem jest gwar i lokalne atrakcje. Ci, którzy szukają najpiękniejszych plaż nad polskim Bałtykiem, mogą wziąć pod uwagę ranking portalu „Travellist.pl”. Jubileuszowe, dziesiąte zestawienie, powstało dzięki plażowiczom. Oto TOP 10 najpiękniejszych plaż nad polskim morzem.

Najładniejsze plaże w Polsce 2023. TOP 10 zachwycających miejsc nad polskim morzem

Najładniejsze plaże w Polsce 2023. Miejsce 10

Na dziesiątym miejscu rankingu znalazła się Jastrzębia Góra. Jedna z popularniejszych nadmorskich miejscowości w Polsce. Nadmorski kurort słynie z długiej osłoniętej klifami plaży (uhonorowanej Błękitną Flagą) oraz pomnika Gwiazdy Północy, który wskazuje najdalej na północ wysunięty punkt Polski. W tej chwili plaża osiąga miejscami ponad 100 m szerokości. Nie tak dawno wyremontowano tu jedno z najbardziej niebezpiecznych zejść na plażę na polskim Wybrzeżu, zastępując śliskie betonowe schody granitowymi stopniami. Dodano też nowe oświetlenie wzdłuż schodów prowadzących do wejścia na plażę numer 24, czyli przy Promenadzie Światowida, gdzie – w szczycie sezonu – każdy znajdzie coś dla siebie. Kupimy tam oryginalne pamiątki, odpoczniemy w ogródkach piwnych i przekąsimy nadmorskie smakołyki. Promenada jest też rajem dla dzieciaków, które mogą skakać po dmuchanych konstrukcjach, bawić się kolejką elektryczną albo wskoczyć do basenu z piłkami. U wylotu promenady można zaś obejrzeć pozostałości windy, która zwoziła wczasowiczów na plażę w 1938 r.

Najładniejsze plaże w Polsce 2023. Miejsce 9

Na dziewiątym miejscu uplasowały się plaże w Grzybowie. Bałtyk jest tu spokojniejszy i cieplejszy niż w pozostałych częściach Wybrzeża dzięki specyfice linii brzegowej formującej się w długą na ok. 7 km Zatokę Grzybowską. Standardy czystości i bezpieczeństwa gwarantuje certyfikat Błękitnej Flagi. Ponadto miejscowość znajduje się w Strefie Chronionego Krajobrazu, w otoczeniu lasu, dzięki czemu plażowanie tu jest prawdziwą przyjemnością. Wzdłuż zalesionej linii brzegowej biegną szlaki piesze i rowerowe. Nieopodal znajdują się pola kempingowe, hotele, pensjonaty oraz wille, a także niewielkie restauracje, kawiarnie i bistra.

„Grzybowo to (…) ucieczka od cywilizacji, bardzo szeroka plaża, piękny, dziki park nadmorski i spokój, jakiego często szukamy, by uciec od codziennego chaosu (…)” – zaznacza Sebastian, który oddał swój głos w rankingu „Travellist.pl”

Najładniejsze plaże w Polsce 2023. Miejsce 8

Na ósmym miejscu znalazło się Ustronie Morskie. - „Dlaczego według mojej opinii plaża w Ustroniu Morskim wygrywa? Ponieważ jest czyściej niż na większości innych plaż. Jest węższa niż niektóre plaże, ale dzięki temu nie ma aż takiego gallimatiasu jak na plażach w większych miastach. Również jest molo, a nawet dwa. Są zejścia na plażę dostosowane do wózków. I owszem, może i jest tłoczno – ale nie sądzę żeby były jakiekolwiek puste plaże w sezonie. Jak dla mnie, plaża zdaje egzamin w sezonie a poza sezonem? Doskonała, czysta i urocza.” – pisze Weronika, która oddał swój głos w rankingu „Travellist.pl”. dodajmy, że ta urocza wieś letniskowa w województwie zachodniopomorskim, na Wybrzeżu Słowińskim, sąsiaduje z Kołobrzegiem i Koszalinem, wciąż niektóre z jej fragmentów uchodzą za oddalone, ukryte i zaciszne. Przynajmniej jeśli porównamy je do innych nadmorskich kurortów w szczycie sezonu. Z czystej, piaszczystej plaży w Ustroniu Morskim można podziwiać piękny klif oraz dostać się na dwa spacerowe mola – jedno na wysokości przystani rybackiej oraz drugie, między ulicami Ku Morzu a Nadbrzeżną. Choć betonowe gwiazdobloki chroniące brzeg przed falami nieco zakłócają obraz, wody Bałtyku w tym rejonie uchodzą za jedne z najczystszych nad całym akwenem. W sezonie nad komfortem (i bezpieczeństwem) plażowania i morskich kąpieli dba sztab ratowników. Poszukiwacze historycznych ciekawostek znajdą w nadmorskich lasach potężne schrony i działobitnie z okresu PRL, a miłośnicy przyrody sfotografują się z pozostałościami Bolesława – najstarszego dębu w Polsce.

Najładniejsze plaże w Polsce 2023. Miejsce 7

Na siódmym miejscu rankingu najpiękniejszych plaż znajdują się Międzyzdroje. Gdyby szukać porównania w skali całego świata, słynny kurort w Międzyzdrojach można okreśłić mianem polskiego Monte Carlo, Cannes, Malibu lub… Kanarów. Nigdzie indziej nad Bałtykiem nie znajdziemy takiego zagęszczenia gwiazd, gwiazdeczek i celebrytów jak właśnie tu, podczas corocznego Festiwalu Gwiazd. O randze tego miejsca najlepiej świadczy fakt, że w sezonie przebywa tu 7 razy więcej gości niż stałych mieszkańców! Jednak plejada gwiazd polskiego show-biznesu to nie jedyna atrakcja w konstelacji atrakcji w Międzyzdrojach. W sezonie na plaży aż kipi od możliwości. Organizowane są wybory Miss oraz zawody w piłce plażowej. Dzieci hasają na trampolinach, zjeżdżalniach wodnych i pośród atrakcji miasteczka zabaw. Polskie radio Szczecin rozkręca imprezę pod hasłem Poszukiwacze Skarbów, a TVP3 program Zakręcone Wakacje. Dzieje się, ale jest i przestrzeń na zachwyt. Zwłaszcza, że pas złotego piasku poszerzył się tu na przestrzeni kilku ostatnich lat kilkakrotnie.

Najładniejsze plaże w Polsce 2023. Miejsce 6

Na szóstym miejscu zestawienia jest Łeba. Aby dostać się na długą (linia brzegowa Łeby to ok. 10 km, z czego zapiaszczone fragmenty posiadają łącznie długość ok. 6 km) i szeroką (na ok. 20-30 m) plażę z centrum Łeby, trzeba liczyć się z kilkunastominutowym spacerem. Ale naprawdę warto – nigdzie indziej na Wybrzeżu nie znajdziemy takiego piasku. Łebska plaża jest czysta i malownicza, otoczona klifami oraz lasami, a struktura ziarenek piasku przywodzi na myśl mąkę. Jeśli wśród Waszych wymarzonych destynacji znajdują się Erg Chebbi w Maroku, pustynia Namib w Namibii czy Corralejo na Wyspach Kanaryjskich, to obszar bałtyckiego wybrzeża między Łebą a Rowami stanie się spełnieniem marzeń o egzotycznych wakacjach w granicach kraju. - „Plaża Łeba oferuje niesamowite krajobrazy, które zachwycają zmysły. Malownicze wydmy, lasy sosnowe i klify tworzą niepowtarzalną atmosferę i stanowią prawdziwy raj dla miłośników przyrody. Spacerując po plaży, można podziwiać zapierające dech w piersiach widoki i uwiecznić je na fotografii”. – zachwyca się plażą w Łebie Damian, który oddał swój głos w rankingu „Travellist.pl”

Najładniejsze plaże w Polsce 2023. Miejsce 5

Na piątym miejscu rankingu jest Ustka. Choć kurort od lat rywalizuje z Łebą o miano stolicy Wybrzeża Środkowego, tutejsza plaża, podzielona na dwie części kanałem portowym, to synonim najwyższej zgody, jaka może zapanować podczas plażowania. A to dlatego, że to plaża, która usatysfakcjonuje każdego. Miłośnicy turystycznego gwaru i niezliczonych atrakcji dla rodzin mają do dyspozycji część wschodnią. Na zachodzie zaś spokojnie odnajdą się Ci, którzy cenią spokój. W krajobrazie na wschód od dzielącego na dwie połowy plaże w Ustce kanału portowego dominują kolorowe stragany, knajpki i atrakcje dla dzieci, w tym pierwsze w Polsce plażowe przedszkole. Wzdłuż tej części ciągnie się nadmorska promenada, a fragment złotego pasa piasku przerobiono na sektor sportowy z wypożyczalnią sprzętu wodnego i profesjonalnymi i oświetlonymi boiskami do siatkówki, na których rozgrywane są Mistrzostwa Polski w Siatkówce Plażowej Mężczyzn. To też ulubiony fragment Bałtyku poławiaczy bursztynu, którzy zimą, podczas krajowych mistrzostw w wypłukiwaniu „złota Bałtyku”, w gumowych strojach, z kosiorami na ramieniu zanurzają się w spienionych wodach morza.

Najładniejsze plaże w Polsce 2023. Miejsce 4

Na czwartym miejscu zestawienia jest Mielno. Sceneria morza, cenione przez amatorów sportów wodnych jezioro Jamno, Promenada Przyjaźni, ciekawe ścieżki rowerowe oraz trasy spacerowe (m.in. do latarni morskiej w Gąskach), dobre połączenia komunikacyjne z resztą kraju, a na dodatek pomniki sympatycznego morsa przy deptaku i jelenia przy Urzędzie Gminy – lista argumentów za wyborem Mielna za cel wakacyjnych podróży zawsze była „mocna”. Jednak przez kilka ostatnich sezonów miasto wzbogaciło się o kilka prawdziwych asów w rękawie – m.in. międzynarodowy certyfikat Błękitna Flaga i dziesiątki dodatkowych metrów złotego piasku przy brzegu. - „Czysty drobny piasek, wydmy porośnięte lasem sosnowym oraz dobra infrastruktura turystyczna stawiają Mielno według mnie na szczycie polskich plaż. Do tego powietrze jest tutaj wyjątkowo czyste. Stawiam na plażę w Mielnie ” – uzasadnia swój wybór Krzysztof, który oddał swój głos w rankingu „Travellist.pl”.

Najładniejsze plaże w Polsce 2023. Miejsca 3,2,1

Na podium zestawienia najpiękniejszych plaż w Polsce znalazły się miejsca, które zachwycają dzikością, historią i zapierającymi dech w piersiach widokami. W galerii poniżej prezentujemy 3 miejsca z najpiękniejszymi plażami nad Polskim morzem według rankingu „Travellist.pl”.

