Kiedyś zdobiły babcine parapety, dziś królują na salonach. Wraz ze wzrostem popularności stylu vintage w wyposażeniu wnętrz, szczególnie z lat 80., do łask wracają także rośliny doniczkowe z tamtego czasu. Okazałe monstery, które zazwyczaj zdobiły gabinety wysoko postawionych urzędników, to marzenie wielu fanów zieleni. Do łask wracają także rośliny, którymi nasze babcie leczyły obolałe uszy i gardło. Ulubiony Ogrodnik postanowił zapytać swoich fanów o najpopularniejsze kwiaty z tego czasu. Na podstawie liczby głosów wybrał pięć roślin i podpowiedział jak o nie dbać.

Najlepsze kwiaty doniczkowe z PRL-u. Ulubiony Ogrodnik radzi jak o nie dbać, by piękna i bujna zieleń zdobiła każde wnętrze

Ulubiony Ogrodnik, czyli Wojciech Wardecki od lat dzieli się w internecie cennymi radami dotyczącymi roślin doniczkowych i ogrodowych. Jego profil na Instagramie obserwuje ponad 56 tysięcy osób. Tym razem ekspert zapytał fanów zieleni o najpopularniejsze rośliny z czasów PRL-u. Najczęściej wymieniane rośliny to: paproć, anginka, szparag (asparagus), monstera i epipremnum.- „Na temat roślin z czasów PRL-u można z pewnością powiedzieć, że są to żelazne rośliny, które trudno zabić i dają sobie doskonale radę, kiedy się o nich zapomina – napisał Ulubiony Ogrodnik i dodał kilka wskazówek, które pomogą w pielęgnacji roślin.

- „Paproć — po zakupieniu przesadź do nowej ziemi i glinianej doniczki z odpływem. Zadbaj o zapewnienie wilgotnego powietrza i nie stawiaj blisko kaloryferów. Paproć jest wrażliwa na suche powietrze. Anginka — aby roślina miała ładny i zwarty pokrój ustaw na parapecie gdzie jest dużo światła i co jakiś czas uszczykuj wierzchołki, aby ładnie się rozkrzewiała. Szparag — dobrze rośnie w ciasnych doniczkach. Magazynuje wodę w bulwach podziemnych, więc nie przelewaj tej rośliny. Monstera — jej wrogiem są wciornastki — kiedy zauważysz pierwsze plamy na liściach, od razu sprawdzaj, czy nie została zaatakowana przez te szkodniki. Od razu działaj, nie odkładając tego na później. Epipremnum — jeśli chcesz, aby epipremnum miało duże liście, musisz je uprawiać w pionie, prowadząc roślinę przy paliku, tak aby się pięło w górę, tak jak ma to miejsce w naturze, kiedy wspina się po pniach roślin” — radzi Ulubiony Ogrodnik na Instagramie.

