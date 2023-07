Największe młode talenty w jednym miejscu. Ruszył obóz naukowy ADAMED SmartUP

Taniutkie bilety do Czarnogóry. Polecisz i wrócisz za nieco ponad 400 zł! To biuro podróży sprzedaje loty bez wycieczek

Dwa tygodnie fascynujących zajęć

ADAMED SmartUP to program edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, zafascynowanych naukami ścisłymi i przyrodniczymi. Celem projektu jest wsparcie najzdolniejszej młodzieży w rozwoju ich talentów. Do każdej edycji programu co roku zgłasza się kilka tysięcy pełnych pasji nastolatków, pragnących pogłębiać swoją wiedzę. Spośród nich wyłaniani są kandydaci o śmiałym spojrzeniu na naukę, którzy w ramach letniego obozu szlifują umiejętności pod okiem praktyków i budują cenne kompetencje przyszłości. W ciągu poprzednich edycji do programu zaproszono łącznie 400 uczniów – w tym roku dołączy do nich kolejna 50 młodych zdolnych. – Mając świadomość, jak ogromną rolę odgrywa edukacja w kreowaniu lepszego jutra, już 9 lat temu zainicjowaliśmy program ADAMED SmartUP, w którym wspieramy najzdolniejszych uczniów z całej Polski w rozwijaniu ich naukowych talentów. U podstaw rozwoju każdej dziedziny życia czy nowoczesnych gospodarek leży nauka. Dlatego od niemal dekady skutecznie wspieramy młodych, zdolnych pasjonatów nauk ścisłych i przyrodniczych, tak by mogli rozwinąć skrzydła swoich zainteresowań, postawić pierwsze kroki na drodze naukowej kariery i lepiej zrozumieć swoje przyszłe środowisko pracy –mówi Katarzyna Dubno, Członek Zarządu Fundacji Adamed.

Podobnie jak w poprzednich latach, uczestnicy i uczestniczki obozu będą pracować w 4 grupach tematycznych. Tym razem będą to: znane z ubiegłych edycji chemia i biochemia, medycyna i nauki medyczne, inżyniera i robotyka oraz nowość na obozie – fizyka i astronomia. – Program zajęć edukacyjnych na obozie naukowym ADAMED SmartUP pozostawia naszej młodzieży duże pole do popisu i stwarza im wiele okazji do samodzielności w zdobywaniu wiedzy. Praca naukowca wymaga inwencji i cierpliwości – do przełomów dochodzi się zazwyczaj metodą prób i błędów. Warsztaty przygotowaliśmy z doświadczonymi badaczami, a ich tematyka i forma stanowią cenne rozszerzenie lekcji ze szkoły. Zależy nam, aby uczestnicy obozu jak najwięcej uczyli się w praktyce – poprzez eksperymenty i obserwacje – podkreśla Martyna Strupczewska, kierowniczka programu ADAMED SmartUP.

Nie tylko nauka

Obóz naukowy ADAMED SmartUP to nie tylko szansa na pogłębienie wiedzy i zdobycia cennych umiejętności, ale też niepowtarzalna okazja do zawiązania pierwszych poważnych relacji w środowisku naukowym. Nastolatkowie z całej Polski, którzy podzielają zainteresowanie naukami ścisłymi i przyrodniczymi, spędzą ze sobą dwa intensywne tygodnie. W tym czasie będą mieć niejedną okazję do pracy w grupach i lepszego poznania się w trakcie wspólnie realizowanych projektów.– Spotkania na obozie bardzo często przeradzają się w wieloletnie przyjaźnie i partnerstwa. Nasza młodzież ma ogromny, motywujący wpływ na siebie nawzajem – podrzucają sobie intrygujące pomysły, wymieniają się doświadczeniami, inspirują się, ale także są dla siebie wsparciem. Bardzo dbamy o to, aby te niezwykle wartościowe relacje podtrzymywać w kolejnych latach i staramy się integrować całą, kilkusetosobową społeczność ADAMED SmartUP, m.in. poprzez doroczne zjazdy absolwentów – opowiada Martyna Strupczewska.Obozowicze i obozowiczki rozwijają też bardzo pożądane w środowiskach naukowych i na rynku pracy kompetencje miękkie, np. poprzez warsztaty publicznych wystąpień. Nastolatkowie biorą także udział m.in. w wycieczkach do ośrodków badawczych, takich jak Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Ponadto odwiedzą Centrum Badawczo-Rozwojowe Adamed w Pieńkowie.

Naukowa przygoda dopiero się zaczyna

Obóz potrwa do 28 lipca, jednak to nie koniec tegorocznej edycji programu. Już we wrześniu 10 osób, które osiągnęły najlepsze wyniki w trakcie zajęć, zostanie uhonorowanych nagrodą główną programu ADAMED SmartUP. Laureaci i laureatki przez kolejnych 10 miesięcy będą korzystać z konsultacji edukacyjnych dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb. Dodatkowo, po roku wytężonej pracy, troje z nich otrzyma stypendium finansowe w wysokości 40 tys. złotych, które będą mogli przeznaczyć na swój dalszy rozwój i spełnianie naukowych marzeń.

Zagraniczni goście

Od 2019 roku program edukacyjno-stypendialny ADAMED SmartUP prowadzi działania także w Wietnamie. Tamtejsza odsłona realizowana jest we współpracy ze Szkołą Średnią im. Przyjaźni Polsko-Wietnamskiej w Hanoi, a jej czwarta edycja zakończyła się wraz z końcem roku szkolnego w maju. Wyłoniono troje laureatów, którzy wezmą udział w części wykładów i zajęć praktycznych, zwiedzą Warszawę, a przede wszystkim – poznają kolegów i koleżanki z Polski.

i Autor: Materiały prasowe ADAMED