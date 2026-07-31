Nałóż ten tani apteczny specyfik na lustro. Będzie lśnić czystością i zapomnisz o parowaniu

KLJU
2026-07-31 15:19

Lustra są niezbędne w każdym domu, od przedpokoju, przez sypialnię, aż po łazienkę, gdzie używamy ich bezustannie. Często jednak w łazience zmagamy się z problemem zaparowanych tafli po długiej, gorącej kąpieli. Wtedy naszym oczom ukazuje się jedynie gęsta mgła zamiast odbicia. Istnieje na to sprytny i niezwykle tani sposób.

Kobieta polerująca lustro pomarańczową ścierką. O sposobie na zaparowane szkło przeczytasz na SE.
Autor: magnific/ Freepik.com
  • Zaparowane lustro po gorącym prysznicu to częsty problem.
  • Istnieje genialnie prosty i tani sposób, by na dobre pożegnać się z zamgloną powierzchnią.
  • Poznaj domowy trik z wykorzystaniem niedrogiego aptecznego specyfiku, który zapewni lustro bez zaparowania.

Każdy z nas z pewnością nieraz widział zaparowane lustro w swojej łazience tuż po zakończonej kąpieli. Za ten stan rzeczy odpowiada uwalniana w trakcie prysznica ogromna ilość pary wodnej oraz ciepłe i wilgotne powietrze w pomieszczeniu. W momencie zetknięcia z chłodnym szkłem para wodna ulega skropleniu, osadzając się w formie mikroskopijnych kropel. W ten sposób powstaje uciążliwa warstwa utrudniająca przejrzenie się w tafli. Oczywiście można regularnie osuszać lustro ręcznikiem lub poprawić system wentylacji. Jest jednak pewna skuteczna metoda domowa, bazująca na łatwo dostępnym środku z apteki.

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Produkt z apteki sposobem na zaparowane lustro

W walce z zaparowanym lustrem znakomicie sprawdzi się gliceryna. Nałożona na taflę pozostawia mikroskopijny film, zapobiegający kondensacji pary wodnej. Lustro pokryte tym specyfikiem zaparuje w dużo mniejszym stopniu, chociaż rezultat zależy od warunków panujących w pomieszczeniu. W celu przygotowania odpowiedniej mikstury połącz 200 ml wody z trzema łyżkami czystej gliceryny, zakupionej w drogerii lub aptece.

Przed nałożeniem preparatu lustro należy starannie umyć, a następnie wytrzeć do sucha. Potem za pomocą mikrofibry rozprowadź miksturę na całej powierzchni lustra. W ostatnim kroku suchą ścierką wypoleruj powierzchnię, pozbywając się jakichkolwiek smug.

Trzeba mieć na uwadze, że roztwór z gliceryną nie zlikwiduje problemu niesprawnej wentylacji. Jeśli w pomieszczeniu utrzymuje się duża wilgotność, konieczne jest częste wietrzenie i skontrolowanie systemu wentylacyjnego. Takie działanie ułatwi walkę z parującym lustrem i jednocześnie zminimalizuje prawdopodobieństwo pojawienia się groźnej pleśni i brzydkiego zapachu w łazience.

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