Hotelowe ręczniki zachwycają miękkością. Ich sekret nie tkwi w drogich materiałach

Niezwykła puszystość hotelowych ręczników to nie zasługa wyłącznie ich klasy, ale w dużej mierze efekt określonych zabiegów pielęgnacyjnych, które bez problemu można zastosować w każdym domu.

Błędy popełniane podczas prania systematycznie pozbawiają materiał miękkości, sprawiając, że włókna stają się z upływem czasu nieprzyjemne i twarde.

Odpowiednia metoda suszenia ma gigantyczny wpływ na zachowanie chłonności i delikatności, a procedury znane z profesjonalnych pralni można łatwo powtórzyć samemu.

Aby uzyskać efekt znany z eleganckich obiektów noclegowych, warto ograniczyć stosowanie sklepowych płynów zmiękczających i postawić na triki wzmacniające strukturę materiału.

15

Wydawać by się mogło, że dbanie o ręczniki to banalna sprawa, jednak wiele osób podczas prania regularnie popełnia te same błędy. Zbyt wysoka temperatura, nadmiar detergentów czy po prostu zbyt duża ilość prania włożona jednorazowo do bębna powodują, że materiał sztywnieje i traci swoją objętość. Te negatywne zmiany zazwyczaj stają się mocno zauważalne już po kilku miesiącach regularnego korzystania.

Suszenie ręczników kluczem do sukcesu

Ogromne znaczenie ma również proces pozbywania się wilgoci. To właśnie podczas suszenia można zagwarantować ręcznikom długotrwałą miękkość i doskonałą chłonność. Obiekty noclegowe od wielu lat opierają się na sprawdzonych schematach, które z łatwością skopiujemy w naszych domowych warunkach.

Zamiast płynu do płukania użyj octu

Głównym sposobem na puszyste ręczniki jest znaczące ograniczenie wlewania płynu do płukania. W teorii ma on zmiękczać materiał i nadawać mu zapach, w praktyce osadza się on na włóknach, co blokuje ich chłonność i prowadzi do sztywnienia tkaniny. W hotelach często zupełnie rezygnuje się z tego typu środków albo ogranicza się je do absolutnego minimum. Zamiast tego pracownicy pralni pilnują idealnych dawek zwykłego detergentu, solidnego płukania oraz używają suszarek bębnowych, których działanie naturalnie spulchnia materiał. W domu możemy osiągnąć zbliżone rezultaty, pilnując wagi załadunku, dodając czasem do prania odrobinę octu, a także mocno wstrząsając ręcznikami przed rozwieszeniem na suszarce.

Wbrew pozorom wcale nie trzeba kupować zupełnie nowych kompletów łazienkowych, by cieszyć się otulającą miękkością rodem z wakacji. Często wystarczy jedynie drobna zmiana dotychczasowych nawyków prania, by odświeżyć nawet starsze, szorstkie ręczniki i przywrócić im ich dawną, przyjemną fakturę.

Zobacz też: Tajemnicze znaki na metkach. Jeden błąd i ulubiona bluzka jest do wyrzucenia