Nasi przodkowie sadzili je, by ochronić dom przed czarownicami. Te malownicze kwiaty tworzą w ogrodzie sielski krajobraz i mają mnóstwo właściwości zdrowotnych

Malwa kwitnie od czerwca do października. Jej długie oblepione kwiatami łodygi idealnie sprawdzają się w ogrodach i przed domem. Na dziewiętnastowiecznej wielkopolskiej wsi, malwy sadziło się, by uchronić dom przed czarownicami. Te miały zakradać się do gospodarstw wieczorami, ale zanim przestąpiły próg domu, musiały policzyć wszystkie kwiaty. Malwa ma ich tyle, że zanim czarownicom udało się zliczyć wszystkie, nastawał świt i złe moce znów musiały uciekać do lasu. Ale nie tylko po to sadziło się malwy. Kwiaty mają nie tylko właściwości dekoracyjne, ale także zdrowotne.

Malwa — kiedy sadzić i jak o nią dbać?

Malwa (Alcea rosea) to roślina dwuletnia z rodziny ślazowatych, jej druga nazwa to prawoślaz. Roślina zakwita dopiero w drugim roku. W pierwszym tworzy rozetę liści, a w drugim wypuszcza wysoki pęd kwiatowy, osiągający nawet 2-3 metry wysokości. Kwiaty malwy, w zależności od odmiany, mogą przybierać różne barwy – od bieli, przez róż, czerwień, aż po ciemny fiolet i niemal czerń. Uprawa malwy nie jest skomplikowana. Malwa lubi stanowiska słoneczne i osłonięte od silnych wiatrów. Najlepiej rośnie w glebie żyznej, przepuszczalnej i umiarkowanie wilgotnej. Nasiona malwy wysiewa się w maju-czerwcu bezpośrednio do gruntu. Można również przygotować rozsadę w marcu-kwietniu i przesadzić ją do gruntu w maju. Sadzonki malwy sadzimy w odstępach około 40-50 cm. Malwa potrzebuje regularnego podlewania, szczególnie w okresach suszy. Wysokie odmiany malwy mogą wymagać podpór, aby pędy nie łamały się pod ciężarem kwiatów. Po przekwitnięciu warto usunąć przekwitłe kwiatostany, aby pobudzić roślinę do dalszego kwitnienia. Jesienią ścinamy pędy przy ziemi.

Malwa pomaga na kaszel i wiele innych dolegliwości

Malwa to nie tylko ozdoba ogrodu, ale również roślina o cennych właściwościach leczniczych. W medycynie naturalnej wykorzystuje się kwiaty i liście malwy. Zawierają one m.in.: śluzy, które działają osłaniająco i łagodząco na błony śluzowe; antocyjany o działaniu przeciwzapalnym i antyoksydacyjnym; garbniki, które działają ściągająco i przeciwbiegunkowo. Napar z kwiatów malwy łagodzi podrażnienia i ułatwia odkrztuszanie. Płukanki z naparu z malwy działają przeciwzapalnie i łagodzą ból. Napar z liści malwy pomaga w leczeniu biegunek i stanów zapalnych jelit. Herbatki z kwiatów działają także przeciwzapalnie, przeciwgorączkowo i moczopędnie.

ZOBACZ TEŻ: Goździk brodaty po przekwitnięciu czeka na Twój ruch. Zrób to, a kwiaty zakwitną w kolejnym sezonie