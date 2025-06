Goździk brodaty po przekwitnięciu czeka na Twój Ruch. Zrób to, a kwiaty zakwitną w kolejnym sezonie

AI wybrała najpiękniejszy kwiat do polskich ogrodów. Rośnie nawet bez podlewania, a do nawożenie wykorzystasz resztki z kuchni. Kwiaty kwitnące całe lato

Goździk brodaty to wszechstronna roślina, która doskonale sprawdza się na rabatach, w ogródkach skalnych, w pojemnikach na balkonach i tarasach. Można go sadzić w grupach, tworząc barwne plamy, lub pojedynczo, jako akcent kolorystyczny. Jego kwiaty nadają się również do cięcia i tworzenia bukietów. Roślina kwitnie od maja do sierpnia. Jej delikatny, słodki zapach, który przyciąga pszczoły i motyle. Na rynku dostępnych jest wiele odmian goździka brodatego, różniących się wysokością, kolorem kwiatów, ich budową (pojedyncze, pełne) oraz odpornością na choroby. Warto zwrócić uwagę na odmiany karłowe, idealne do uprawy w pojemnikach, oraz na odmiany o intensywnych, jaskrawych kolorach.

Jak pielęgnować goździki brodate?

Goździk brodaty najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych lub lekko zacienionych. Im więcej słońca, tym obfitsze kwitnienie. Roślina preferuje gleby żyzne, przepuszczalne, o odczynie obojętnym lub lekko zasadowym. Kwiaty nie lubią nadmiaru wilgoci, dlatego podlewanie powinno być umiarkowane, zwłaszcza w okresie kwitnienia. W okresie wzrostu i kwitnienia goździka brodatego warto zasilać go nawozami wieloskładnikowymi, przeznaczonymi dla roślin kwitnących. Można również stosować domowe odżywki, takie jak gnojówka z pokrzyw lub kompost. Goździka brodatego można uprawiać z siewu nasion lub z rozsady. Nasiona wysiewa się w maju-czerwcu do inspektu lub na rozsadniku. Siewki pikuje się, a na miejsce stałe wysadza się je we wrześniu. Rozsadę można kupić w sklepach ogrodniczych i wysadzać ją na rabaty wiosną lub jesienią.

Co zrobić z goździkami brodatymi po przekwitnięciu?

Regularne usuwanie uschniętych kwiatostanów pobudza roślinę do wytwarzania nowych pąków i przedłuża okres kwitnienia. Po przekwitnięciu przycinamy pędy kwiatowe tuż nad ziemią. Roślina wytworzy nowe liście i przygotuje się do przezimowania. Ponieważ goździk brodaty jest rośliną dwuletnią, w kolejnym roku zakwitnie ponownie. Po drugim kwitnieniu roślina obumiera, ale wcześniej wytwarza nasiona, które można zebrać i wysiać w kolejnym roku.

