W czerwcu nie zapomnij o tym zabiegu. Róże zakwitną kilka razy do końca sezonu

Zabieg radykalnego cięcia róż przeprowadzamy raz w roku, wiosną, jednak w sezonie kwietnia róże powinniśmy przycinać. Usunięcie przekwitłych kwiatów sygnalizuje roślinie, że czas na kolejny etap – produkcję nowych pąków. Dzięki temu róże kwitną obficiej i dłużej.

Czerwcowe cięcie róż

Regularne cięcie stymuluje rozwój nowych, silnych pędów, co przyczynia się do odmłodzenia krzewu i przedłużenia jego żywotności. Przy okazji tego zabiegu, usuwamy także chore, uszkodzone lub słabe pędy — zapobiega to rozprzestrzenianiu się chorób i szkodników, a także poprawia cyrkulację powietrza wewnątrz krzewu. Czerwcowe cięcie pozwala także na nadanie roślinie pożądanego kształtu, usunięcie zagęszczających się pędów i poprawę ogólnego wyglądu.

Kiedy i jak ciąć róże w czerwcu?

Czerwcowe cięcie najlepiej przeprowadzić po pierwszym, obfitym kwitnieniu, gdy kwiaty zaczynają przekwitać i tracić swój urok. To podstawowy zabieg, który należy wykonywać regularnie. Kwiaty należy obcinać tuż nad pierwszym, dobrze rozwiniętym liściem (najczęściej jest to liść pięciolistkowy). Cięcie powinno być wykonane pod kątem 45 stopni, skierowanym na zewnątrz krzewu. Usuwamy także dzikie pędy. Są one zazwyczaj jaśniejsze, bardziej kolczaste i rosną bardzo szybko, osłabiając szlachetną odmianę. Usuwamy je u samej nasady, najlepiej wyrywając je z ziemi. Do cięcia róż używamy ostrego i czystego sekatora. Tępe narzędzie może uszkodzić pędy i zwiększyć ryzyko infekcji. Pamiętaj o dezynfekcji sekatora przed i po cięciu, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób. Podczas cięcia warto używać rękawic ochronnych, aby uniknąć skaleczeń kolcami. Krzew warto przycinać systematycznie, dzięki temu róża szybciej się regeneruje i wypuszcza kolejne kwiatowe pędy. Radykalne cięcie może spowodować zatrzymanie wzrostu na kilka tygodni.

Sposób cięcia dopasowujemy do gatunku róż:

Róże wielkokwiatowe — po przekwitnięciu usuwamy kwiaty wraz z fragmentem pędu, obcinając go nad pierwszym liściem pięciolistkowym.

Róże rabatowe (wielokwiatowe) - usuwamy całe kwiatostany, obcinając pęd nad pierwszym liściem pięciolistkowym.

Róże pnące — po pierwszym kwitnieniu skracamy pędy boczne o 1/3 długości. Usuwamy również przekwitłe kwiaty i chore pędy.

Róże okrywowe — wymagają jedynie cięcia sanitarnego i usunięcia przekwitłych kwiatów. Można je delikatnie formować, aby zachować pożądany kształt.

Róże parkowe — wymagają minimalnego cięcia, ograniczonego do usunięcia chorych, uszkodzonych i suchych pędów.

