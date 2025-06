Natura we wnętrzach – dodatki w stylu earth tone, które wprowadzają harmonię

W aktualnej ofercie TK Maxx można znaleźć całą gamę dodatków, które perfekcyjnie wpisują się w ten trend. Kosze z trawy morskiej i wikliny, misy i tace z naturalnego drewna, bieżniki z juty czy ceramiczne naczynia w stonowanych barwach – to detale, które tworzą spójną, przytulną atmosferę w domowej przestrzeni. Nie brakuje tu też tekstyliów w beżach i zgaszonych zieleniach, marmurowych dodatków do kuchni i dekoracyjnych akcentów w duchu slow living.

To styl, który sprawdzi się zarówno w nowoczesnym, jak i rustykalnym wnętrzu – jest uniwersalny, ale nie banalny. Jego siła tkwi w prostocie, fakturach i subtelnym nawiązaniu do przyrody. TK Maxx – jak zwykle – zaskakuje nieoczywistym wyborem. Pod jednym dachem można odkryć perełki, które pomogą zbudować klimat wnętrza od podstaw albo dodać świeżości tym już dobrze znanym.

Wszystkie produkty dostępne są w cenach do 60% niższych od regularnych cen sprzedaży w Polsce i na świecie – to świetna okazja, by odświeżyć przestrzeń, nie wydając fortuny. A przy tym stworzyć miejsce, które sprzyja relaksowi i codziennemu kontaktowi z tym, co naturalne i ponadczasowe.

i Autor: materiały prasowe TK Maxx