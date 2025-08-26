Naukowcy odkryli nowe właściwości kawy. Badania pozwoliły dojść do zaskakujących wniosków. Kawosze będą zadowoleni

Kawa to coś więcej niż tylko pobudzający napój – naukowcy odkryli jej zaskakujące właściwości wpływające na nastrój.

Badania wykazały, że spożywanie kawy może wzmacniać pozytywne emocje, szczególnie w porannych godzinach.

Chcesz dowiedzieć się, jak kofeina wpływa na chemię Twojego mózgu i poprawia samopoczucie?

Naukowcy odkryli nowe właściwości kawy. Doszli do zaskakujących wniosków

Każdy miłośnik kawy wie, że to więcej niż zwykły napój. Kawa świetnie pobudza, ale przede wszystkim smakuje. W ostatnim czasie kawa musi mierzyć się na popularność z matchą, która podbiła serca młodych ludzi. Okazuje się, że fani "małej czarnej" będą mieli właśnie kolejny argument w dyskusjach o pozytywnych właściwościach kawy. Naukowcy odkryli bowiem bardzo ciekawą zależność pomiędzy piciem kawy, a samopoczuciem i nastrojem.

Według badań przeprowadzonych przez badaczy Uniwersytetu w Bielefeld i Uniwersytetu w Warwick kawa może faktycznie poprawiać nastrój i wzmacniać pozytywne emocji. Wyniki badań opublikowano na łamach czasopisma „Scientific Reports”. Eksperyment został podzielony na dwa etapy. W pierwszym z nich wzięło udział 115 osób, zaś w drugim 121. Uczestnicy projwktu przez dłuższy czas brali udział w ankietach dotyczących aktualnego nastroju, spożywania napojów z kofeiną i innych. W sumie badanie przeanalizowali odpowiedzi z ponad 28 tys. ankiet. Jak podaje Rzeczpospolita wyniki badania okazały się zaskakujące.

Kawa poprawia nastrój?

Wyniki przeprowadzonego eksperymentu wskazały, że spożywanie napojów zawierających kofeinę może wzmacniać pozytywne emocje. Co ciekawe, związek pomiędzy piciem kawy, a nastrojem był najbardziej zauważalny rano. Badacze wskazali okienko czasowe na około 2,5 godziny po przebudzeniu. Ważne, że wyniki nie wskazały żadnych zależności pomiędzy indywidualnym stanem zdrowia psychicznego. - Byliśmy nieco zaskoczeni brakiem różnic między osobami o różnym poziomie spożycia kofeiny lub różnym nasileniu objawów depresyjnych, lęku lub problemów ze snem – wskazał główny autor badania Justin Hachenberger z Uniwersytetu w Bielefeld cytowany na łamach Rzeczpospolitej.

W jaki sposób kawa poprawia nastój?

Naukowcy wskazali pewne zależności. Według ekspertów zbawienny wpływ kofeiny na nasz nastój może mieć związek z adenozyną. Kofeina bowiem posiada właściwości blokujące receptory tego przekaźnika. To z kolei może zwiększać aktywność dopaminy w wybranych obszarach mózgu.