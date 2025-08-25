Co psycholodzy mówią o osobach, które wiecznie się spóźniają? Okazuje się, że wyróżnia je jedna cecha osobowości

Notoryczne spóźnianie to często efekt błędnego zarządzania czasem i skłonności umysłu do niedoszacowywania. Psycholodzy ujawniają zaskakującą cechę łączącą osoby, które zawsze zostawiają wszystko na ostatnią chwilę. Czy spóźnianie to forma manipulacji, a może sposób na radzenie sobie z presją? Dowiedz się, co naprawdę kryje się za chronicznym brakiem punktualności.

Osoby które notorycznie się spóźniają łączy na cecha! Psycholodzy nie mają wątpliwości

Czy spóźnianie jest cechą osobowości? Są osoby, które spóźnianie mają niemalże w krwi. Psycholodzy wskazują, że takie zachowanie najczęściej wcale nie oznacza lekceważenia oraz braku szacunku. Jest zwykle objawem nieumiejętnego zarządzania czasem. Eksperci wskazują, że nasz umysł na tendencją do "zaginania" czasu, przez co wydaje nam się, że niektóre zadania zajmują mniej czasu niż faktycznie jest. Dobrym przykładem jest podróż. Zazwyczaj w naszym umyśle droga w dane miejsce zajmuje mniej czasu niż jest to w rzeczywistości.

Psycholodzy wskazują, że istnieją osoby, które nie lubią planować i szykować się zawczasu. Może się wydawać, że wszystko zostawiają na ostatnią chwilę i nie zawsze starcza im czasu. Okazuje się jednak, że takich ludzi łączy jedna cecha. Według różnych badań lepiej niż inni radzą oni sobie z presją czasu i potrafią szybciej działać. Nie zastanawiają się i nie analizują wszystkiego, tylko działają. W ten sposób nie tylko potrafią lepiej działać pod presją, ale także są mniej narażeni na stres.

Czy osoby, które notorycznie się spóźniają są egocentryczne?

Istnieją badania, które wskazują, że spóźnianie się może być formą buntu oraz stawiania siebie w centrum uwagi. Według Olivera Burkmana takie osoby wychodzą z założenia, że wszyscy będą musieli na nich czekać. Niweluje to ich brak pewności siebie. Są również psycholodzy, którzy wskazują, że notoryczne spóźnianie się może być formą manipulacji oraz agresji w relacji. Wymuszanie oczekiwania na siebie stawia drugą stronę w trudnej sytuacji. W relacjach partnerskich takie zachowanie może budzić wzajemną niechęć oraz brak możliwości budowania więzi. Spóźnianie się w pracy może z kolei być próbą pokazania swojej siły i ważności w firmie.