Te 3 zdania nie świadczą dobrze o Twojej inteligencji! Psycholodzy wskazują, że te słowa często wypowiadają osoby nieobyte i mało bystre

Tych 3 zdań nigdy nie powiedzą osoby inteligentne świadczą one o braku empatii i nieobyciu

Inteligencja wbrew pozorom nie oznacza kolejnych tytułów naukowych oraz doświadczenia życiowego. Oczywiście, te elementy składają się na wizerunek osoby doświadczonej, a nauka oraz doświadczenia uczą nie tylko wiedzy, ale także życia. Warto jednak mieć świadomość, że można być bardzo wykształconą osobą, a cechować się kompletnym nieobyciem i brakiem inteligencji emocjonalnej. To właśnie ta ostatnia finalizuje wizerunek człowieka mądrego i bystrego. Jest uzupełnieniem książkowej wiedzy i pomaga w osiągnięciu autorytetu. Osoby prawdziwie inteligentne nie boją się pytać, oraz nie wstydzą się własnej niewiedzy. Chętnie uczą się od innych i szanują ich zdaniem. Na drugim biegunie są osoby cechujące się niską inteligencją emocjonalną. Mogą być one bardzo wykształcone, a mimo to, nigdy nie będą prawdziwe inteligentne. Psycholodzy wskazali 3 zdania, których człowiek mądry nie używa. Świadczą one bowiem o wąskich horyzontach i braku szacunku wobec innych ludzi.

Tych 3 zdań nie wypowiadają osoby inteligentne

"Gdybyś mnie kochał, to byś to zrobił" - to zdanie to klasyczny szantaż emocjonalny. Użyty w kontekście wymuszenia pewnego zachowania zawsze jest przekroczeniem dobrego smaku. Szantażowanie bliskich osób miłością oraz sympatią to forma manipulacji, która nie powinna mieć miejsca w zdrowych relacjach. Prawdziwie inteligentne osoby wiedzą, że w ten sposób nie buduje się partnerstwa i jest to zachowanie poniżej pasa.

"Jak możesz tego nie wiedzieć/umieć. Przecież nawet głupi to potrafi" - umniejszane innym to obrzydliwość. Osoby prawdziwie inteligentne nigdy się nie wywyższają i nie chwalą swoją wiedza oraz umiejętnościami. W żadnej relacji nie ma miejsca na drwiny i brak szacunku.

"Uspokój się", "przestań beczeć" i nasze ulubione: "jesteś przewrażliwiona(y)" - to klasyczne zdania, po których należy uciekać. Bez względu czy padają one z ust partnera lub partnerki, czy też przełożonego to świadczą one o zerowej empatii. Żadna prawdziwie bystra i szanująca innych osoba nigdy ich nie wypowie. Negowanie i umniejszanie emocji innych osób to skrajna forma manipulacji i próba umniejszenia innym.