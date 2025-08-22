Psycholodzy są zgodni. Osoby które robią to przed spaniem łączy ta 1 cecha osobowości. Dzięki niej są szczęśliwsze

HPI, czyli wysoki potencjał intelektualny, dotyczy 2,3% populacji z IQ równym lub wyższym niż 130.

Osoby HPI wyróżniają się już w dzieciństwie szybkim rozwojem mowy i ciekawością świata.

Badania wskazują na unikalne nawyki przed snem i intensywną pracę mózgu nawet podczas odpoczynku.

Dowiedz się, co pomaga osobom HPI wyciszyć się przed snem i dlaczego czytanie odgrywa kluczową rolę!

Czym jest HPI i kim są osoby o wysokim potencjalne intelektualnym?

Skrót HPI oznacza wysoki potencjał intelektualny. Określenie to dotyczy osób o ponadprzeciętnych zdolnościach intelektualnych. Według szacunków cecha ta dotyczy 2,3 proc. całej populacji. Osoby HPI już w dzieciństwie mogą wykazywać pewne cechy, które wyróżniają je na tle innych. Należą do nich szybko rozwój mowy, ciekawość świata oraz skłonność do zadawania egzystencjalnych pytań już na wczesnym etapie rozwoju. Osoby o wysokim potencjalnie intelektualnym mają iloraz inteligencji równy lub przekraczającym 130. Według tej definicji osoby HPI to wybitnie uzdolnione jednostki.

Funkcjonowanie osób HPI różni się nieco od innych. Badania wykazały, że szczególne różnice dotyczą zachowania przed snem. Osoby HPI wykazują specyficzne nawyki, które wskazują ponadprzeciętne funkcjonowanie mózgu. Według badań dr Oliviera Revola, kierownika oddziału neuropsychiatrii dziecięcej w Uniwersyteckim Centrum Szpitalnym w Lyonie we Francji sen osób HPI jest inny i charakteryzuje się krótszymi fazami. Oznacza to, że osoby o wysokim potencjale intelektualnym "pracują umysłowo" nawet podczas snu.

Cechy zachowania przed snem, które mogą świadczyć o HPI

- To właśnie podczas snu paradoksalnego mózg sortuje i organizuje te informacje. Inną cechą osób o wysokim potencjale jest to, że często mają intensywne sny związane z ich przeżyciami dnia, co również świadczy o silniejszym śnie paradoksalnym – mówi w rozmowie z Figaro Étudiant, specjalistka w pracy z osobami uzdolnionymi, którą cytuje RMF FM.

Intensywność funkcjonowania umysłu u osób HPI sprawia, że trudno jest im się wyciszyć i szukają oni innych metod na wprowadzenie się w fazę odpoczynku. Okazuje się, że jest jedna cecha, która łączy te osoby i sprawia, że łatwiej jest im wypocząć. Jest to czytanie książek. Osoby z HPI chętnie sięgają wieczorem po książki. Nawyk ten ich uspokaja i pomaga się zrelaksować. Skupianie się na treści może "wyłączyć" nadmierne myślenie i pomóc w spokojnym przejściu do fazy snu.