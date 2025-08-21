Osoby, które przynoszą własne jedzenie do pracy, mają według psychologii 3 wspólne cechy. To wyjątkowe osobowości

Zastanawiasz się, co łączy osoby przynoszące własne jedzenie do pracy? Psycholodzy ujawniają zaskakujące cechy!

Osoby przynoszące własne jedzenie do pracy łącza te 3 cechy osobowości

Choć może się to wydawać, że jest to błahy temat to kwestia jedzenia w pracy budzi wiele emocji. Okazuje się, że osoby, które przynoszą własne smakołyki oraz obiad do biura łączą pewne cechy osobowości. Psycholodzy wskazali, że przynoszenie domowych obiadów do pracy może nieść ze sobą wiele pozytywnych aspektów. 3 z nich są szczególnie istotne i opisują pewne cechy osobowości, które łącza osoby tak robiące To przede wszystkim:

Oszczędność - własne jedzenie w pracy pomaga w oszczędzaniu. Nic tak nie pustoszy portfela, ja codziennie zamawianie jedzenia na wynos lub wychodzenia na obiad do barów i restauracji. Domowe jedzenie pomaga ogarnąć budżet i kontrolować własne wydatki. Psycholodzy wskazują, że osoby przynoszące własne jedzenie są lepiej zorganizowani i prowadzą bardziej systematyczny tryb życia. Przygotowywanie własnych posiłków wymaga bowiem planów i działania dzień wcześniej. To kwestia organizacji pracy i zakupów.

- przychodzenie do biura z własnymi posiłkami świetnie wpływa na zdrowie oraz diety. Planując jedzenie i korzystając z nieprzetworzonej żywności lepiej wyrabia się zdrowe nawyki i redukuje się ryzyko niezdrowego jedzenia. Poprawa koncentracji i jakości pracy - to wbrew pozorom ma znaczenie. Psycholodzy wskazują, że osoby przychodzące z własnymi posiłkami do pracy lepiej potrafią zarządzać "swoim głodem". Częściej unikają sytuacji, w której pracują kilka godzin bez jedzenia, by potem bezrefleksyjnie zamówić niezdrowy, wysoko przetworzony posiłek. Zawsze mają pod ręką zdrowe przekąski i minimalizują ryzyko kompulsywnego objadania się.

Razem czy osobno? Wspólne jedzenie posiłków w pracy

Wspólne jedzenie posiłków w domu jest dla wielu osób bardzo ważne. Czasem stanowi tradycję, której się nie omija. Wspólne spożywanie obiadu pomaga budować relacje i obniża poziom stresu, Okazuje się, że podobnie może być w pracy. Niektórzy pracodawcy decydują się na wprowadzenie wspólnej przerwy na posiłek, a nawet dostarczanie obiadów bezpośrednio do biura. Według badania SmartLunch, lidear w organizacji zbiorowego żywienia z dofinansowaniem pracodawcy, aż 50 proc. ankietowanych uważa, że wspólne spożywanie posiłków raz z współpracownikami pomaga obniżyć stres i złe emocje. Dodatkowo, dostarczanie jedzenia przez pracodawce łączy pozytywne aspekty własnej żywności z dodatkową oszczędnością. Aż 43 proc. badanych wskazuje, że dostarczanie żywności przez pracodawcą pomaga oszczędzać czas i pieniądze.

- Analiza wyników ankiety pokazuje, że jedzenie zapewniane przez pracodawcę jest doceniane przez pracowników głównie z racji oszczędności czasu i pieniędzy. To szczególnie istotne w dobie szybkiego tempa życia, w którym niekiedy brakuje czasu nawet na przygotowanie porządnego posiłku. Nasze badania wykazują, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni mają podobną opinię na ten temat, jednak kobiety nieco bardziej docenią te aspekty - powiedział Mateusz Tałpasz, CEO SmartLunch.