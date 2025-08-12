AI nie ma wątpliwości! W ciągu najbliższych 10 lat te polskie imiona znikną. Nikt już nie będzie tak nazywać dzieci

Jak moda kształtuje decyzje o wyborze imienia dla dziecka?

Ministerstwo Cyfryzacji wskazuje, że niektóre imiona, takie jak Wacław czy Wiesława, są nadawane zaledwie kilka razy rocznie.

Sztuczna Inteligencja przewiduje, które z popularnych kiedyś polskich imion mogą całkowicie zniknąć w ciągu najbliższych 10 lat.

Sprawdź, które imiona męskie i żeńskie są zagrożone wyginięciem i dlaczego!

Te imiona wkrótce mogą zniknąć

Wybór imienia to wyjątkowe wydarzenie dla przyszłych rodziców. Poszukując tego idealnego imienia dla swojej nienarodzonej pociechy rodzice najczęściej kierują się jego znaczeniem, innymi członkami rodziny lub modą. Ta ostatnia bywa zmienna i przez lata różne imiona dominowały w rankingach. Przez krótki czas w Polsce wielu rodziców stawiało na zagranicznie brzmiące imiona. Moda na "Jessici" i "Brajanki" wywoływała uśmiech politowania na twarzach wielu. W ostatnim czasie do łask wróciły tradycyjne, polskie imiona. Rokrocznie wśród najpopularniejszych imion króluje Jan, Aleksander, a u dziewczynek Zuzanna oraz Zofia. Według danych Ministerstwa Cyfryzacji w 2024 roku najpopularniejszym imieniem dla dziewczynki była Maja. Nadano je 4640 razy. Wśród chłopców królował natomiast Nikodem. Rodzice wybrali to imię 6388 razy.

Są imiona, które tracą na popularności. Niektóre z nich po latach wracają do łask, inne zaś całkowicie znikają. Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji w 2024 najrzadziej wybieranymi imionami były:

Wacław - to imię dawniej cieszyło się ogromną popularnością. Z czasem jednak zaczęło kojarzyć się z "Wackiem" i wywoływało niepochlebne komentarze. W sumie w 2024 imię Wacław nadano zaledwie 4 razy.

Wiesława - to imię było szczególnie popularne w dwudziestoleciu międzywojennym. Z czasem jednak jego popularność znacząco spadła i w 2024 roku wybrano je tylko 2 razy.

AI wskazała, które polskie imiona już wkrótce znikną. Te 10 imion w ciągu najbliższych 10 lat może wyparować

Zapytaliśmy się AI, jakie polskie imiona wkrótce mogą odejść do lamusa i z czasem całkowicie zniknąć z obiegu. Odpowiedź nas zaskoczyła bowiem AI wytypowała konkretne imiona. Okazuje się, że ich popularność regularnie spada.

Te polskie, tradycyjne imiona mogą całkowicie zniknąć:

Imiona dla dziewczynek:

Bożena

Dlaczego może zniknąć: Imię Bożena, choć piękne i tradycyjne, jest coraz rzadziej nadawane. Kojarzy się z pokoleniami naszych babć i prababć, a młodzi rodzice często szukają imion bardziej nowoczesnych, międzynarodowych lub po prostu mniej popularnych. Jego popularność spada od lat 90. XX wieku. Krystyna

Dlaczego może zniknąć: Podobnie jak Bożena, Krystyna to imię o długiej historii w Polsce, ale jego szczyt popularności przypadł na połowę XX wieku. Obecnie jest postrzegane jako imię "starszego pokolenia" i rzadko pojawia się na listach nowo narodzonych dzieci. Wiesława

Dlaczego może zniknąć: To typowo słowiańskie imię, które było popularne w Polsce w okresie powojennym. Dziś jest bardzo rzadko nadawane, a jego brzmienie nie wpisuje się w obecne trendy, które preferują imiona krótsze, bardziej melodyjne lub obcojęzyczne. Danuta

Dlaczego może zniknąć: Danuta to kolejne imię, które cieszyło się dużą popularnością w poprzednich dekadach. Chociaż wciąż można je spotkać, jego atrakcyjność dla nowych rodziców znacznie zmalała. Jest postrzegane jako nieco przestarzałe. Grażyna

Dlaczego może zniknąć: Imię Grażyna, spopularyzowane przez Adama Mickiewicza, było bardzo modne w XX wieku. Jednak obecnie jego popularność drastycznie spadła, a dla wielu młodych rodziców brzmi archaicznie.

Imiona dla chłopców:

Mieczysław

Dlaczego może zniknąć: Mieczysław to imię o silnych korzeniach historycznych i słowiańskich, ale jego długość i nieco archaiczne brzmienie sprawiają, że jest rzadko wybierane przez współczesnych rodziców. Kazimierz

Dlaczego może zniknąć: Chociaż to imię królewskie i historyczne, Kazimierz jest coraz rzadziej nadawane nowo narodzonym chłopcom. Jest postrzegane jako imię "starszej generacji" i nie pasuje do obecnych trendów. Władysław

Dlaczego może zniknąć: Podobnie jak Kazimierz, Władysław to imię z królewskim rodowodem, które było bardzo popularne w przeszłości. Dziś jednak jego popularność drastycznie spadła, a rodzice wybierają krótsze lub bardziej uniwersalne imiona. Czesław

Dlaczego może zniknąć: Czesław to imię o słowiańskim pochodzeniu, które było popularne w XX wieku. Obecnie jest rzadko spotykane wśród nowo narodzonych dzieci, a jego brzmienie jest dla wielu młodych rodziców zbyt "tradycyjne" lub "staromodne".

Zdzisław

Dlaczego może zniknąć: Zdzisław to kolejne imię, które było popularne w poprzednich dekadach, ale dziś jest na skraju zapomnienia. Jego brzmienie jest dość surowe i nie pasuje do obecnych preferencji rodziców, którzy szukają imion o łagodniejszym lub bardziej nowoczesnym brzmieniu. Te imiona, choć mają bogatą historię i są częścią polskiego dziedzictwa, ustępują miejsca nowym trendom i preferencjom, co może prowadzić do ich stopniowego zaniku w użyciu.