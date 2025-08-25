Imię, które przynosi szczęście posiadaczowi. Polscy rodzice rzadko je wybierają, a oznacza dosłownie "szczęśliwy"

Szukasz imienia dla chłopca, które oznacza szczęście, a jednocześnie jest rzadko spotykane w Polsce?

Imię Feliks, choć popularne w Europie, w Polsce nadano tylko 388 razy w 2023 roku, a jego łacińskie znaczenie to "szczęście" i "pomyślność".

Odkryj, dlaczego Feliks może być idealnym wyborem i jakie cechy przypisuje się osobom noszącym to imię!

Pięknie imię dla chłopca, które oznacza szczęście. Polacy prawie go nie wybierają

Wybór imienia to dla przyszłych rodziców bardzo poważna sprawa. W polskiej tradycji imię nadaje się najczęściej po starszych członkach rodziny (na przykład po babci lub dziadku) lub kierując się modą. Obecnie największą popularnością cieszą się proste, tradycyjne imiona. Wśród chłopców króluje Jan i Aleksander, a u dziewczynek Zofia lub Zuzanna. Niektórzy rodzice przed wybraniem imienia sprawdzają jego etymologią oraz znaczenie. Są imiona, które uchodzą za szczęśliwe i mogą przyciągać pomyślność oraz dostatek do ich posiadaczy. Za takie imię uchodzi Feliks. Imię to w wielu krajach Europy jest bardzo popularne. W Polsce, wręcz odwrotnie, tylko w 2023 roku imię Feliks nadano 388 razy. W sumie według danych GUS w 2025 roku imię Feliks nosi 9 771 mężczyzn.

Znaczenie imienia Feliks jest bardzo szczęśliwe. Pochodzi ono z łaciny i dosłownie oznacza "szczęście" i "pomyślność". Co ciekawe, w krajach słowiańskich stosowano zamiennik imienia Feliks i było to imię "Szczęsny". Obecnie już ono nie występuje i nie jest odnotowywane w rejestrach.

Chłopcy noszący imię Feliks uchodzą za szczęściarzy, którym sprzyja los. Są pewni siebie i ciekawi świata. Stawiają sobie w życiu wymagające cele i nie boją się ciężkiej pracy. Są wiecznymi optymistami i przez życie idą z uśmiechem na ustach.

Żeński odpowiednik imienia Feliks. Szczęśliwe imię dla dziewczynki

Imię Feliks posiada żeńskie odpowiedniki. W języku polskim jest to Felicja lub Feliksa. Bardziej popularną i częściej wybierają wersją jest jednak Felicja. Obu tym wersjom przypisuje się podobne znaczenie, które symbolizuje szczęście oraz pomyślność. Kobiety noszące te imiona są błogosławione i pełne życia.