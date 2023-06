Nie ma nic lepszego o poranku niż kawa i aktywność fizyczna. Jak dodać sobie energii latem?

Każdy z nas ma swój rytm dnia. To on wpływa na to, jak wyglądają nasze kalendarze czy codzienny harmonogram. A gdyby tak uwzględnić w nich czas na ulubioną kawę, kreatywne popołudnie i pyszną kolację z bliskimi? Lato i nadchodzące wakacje to doskonały czas, by urozmaicić codzienną rutynę, a znalezienie sposobów na perfekcyjny letni dzień wydaje się łatwiejsze z Tchibo.

Na początek: aromatyczny poranek

Promienie słońca sprawiają, że letnie poranki są pełne pozytywnej energii i spokoju. Niezależnie czy spędzamy je w ogrodzie, na tarasie, balkonie lub w domowym zaciszu, możemy podarować sobie chwilę relaksu, czasu na głęboki oddech i cieszenie się codziennością. Dlaczego by takiego poranka nie uzupełnić filiżanką kawy – espresso, czarnej lub mrożonej? Będzie ona jeszcze bardziej aromatyczna, kiedy do jej przygotowania wykorzystasz akumulatorowy młynek do kawy. Oczywiście najlepiej będzie smakować, jeśli wypijesz ją wprost z ulubionej szklanki, kubka czy filiżanki. Brzmi jak poranek idealny, prawda?

Popołudnie: aktywnie i komfortowo

Po chwili oddechu i relaksu nadchodzi doskonały moment na aktywność fizyczną. Letnie popołudnia spędzone w lesie, na bulwarach, czy też w pobliskim parku to recepta na zachowanie dobrej kondycji fizycznej z dozą chwili dla siebie. Podczas letnich aktywności doskonale sprawdzi się wygodna i ekologiczna odzież sportowa oraz funkcjonalne akcesoria. Tchibo ma w swojej kolekcji wszystko, czego potrzebujesz, aby jogging, wyprawa na rower, czy też długi spacer z psem po okolicy były komfortowe. Od koszulek z powłoką DryActive Plus, przez legginsy o długości 7/8, po bezszwowe biustonosze sportowe i bidon z wkładem chłodzącym, które będą doskonałymi kompanami każdego wysiłku.

Zachód słońca: rodzinnie i klimatycznie

Wieczory to czas, kiedy zwalniamy i po relaksującym poranku oraz aktywnym popołudniu chcemy cieszyć się doskonałym zakończeniem dnia. Letnie zachody słońca spędźmy z naszymi bliskimi. To dla nich zwłaszcza od święta gotujemy smaczne kolacje, kupujemy najlepsze produkty i urządzamy rodzinne przyjęcia. Dlaczego by nie celebrować wspólnie drobnych, radosnych momentów na co dzień? Wakacyjne wieczory są ku temu idealną okazją, a chwile te uzupełnią wygodne i modne kuloty połączone z satynową bluzką o pudełkowym kroju oraz miękko wyściełane sandały z profilowaną podeszwą, wykonane wewnątrz w 100% z poliestru z recyklingu. Idealny letni dzień zakończony w doskonałym stylu!

Lato to znakomity czas, aby z każdego dnia czerpać to, co najlepsze. W towarzystwie najbliższych i akompaniamencie produktów z letnich kolekcji Tchibo przekonasz się, że codzienne przyjemności czekają tuż za rogiem.