Niechęć do nauki u dziecka? Podpowiadamy jak uratować jego naturalną ciekawość świata

Ciągłe wystawianie stopni w szkole sprawia, że dziecko uczy się wyłącznie dla dobrych wyników i omijania kar

Jak podaje czasopismo SAGE Open, duży nacisk na testy szybko zabija w dzieciach chęć do samodzielnego odkrywania świata

Częsty ból brzucha oraz spadek formy i nagłe pogorszenie się ocen to bardzo jasne sygnały silnego przemęczenia ucznia

Badania uniwersytetu Stanforda udowadniają, że łączenie nudnych tematów z pasjami malucha skutecznie budzi jego zapał do pracy

Szczera rozmowa w domu i zwykłe chwalenie włożonego wysiłku pomagają skutecznie przełamać niechęć do odrabiania lekcji

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Dlaczego dziecko traci chęci do nauki w szkole? Wyjaśniamy przyczyny

Maluchy z natury uwielbiają odkrywać świat i zadawać mnóstwo pytań. Niestety, gdy tylko trafiają do szkolnej ławki, ich zapał często bardzo szybko gaśnie. Zamiast radości z poznawania nowych rzeczy, pojawia się nuda i ogromna niechęć do odrabiania lekcji.

Wynika to z faktu, że system edukacji skupia się głównie na sztywnym przerabianiu programu i ciągłym robieniu sprawdzianów. Jak możemy przeczytać na łamach czasopisma SAGE Open, taki nacisk na testy i zakuwanie na pamięć zabija w dzieciach chęć do samodzielnego szukania odpowiedzi. Nauczyciele rzadko mają czas na rozwijanie pasji uczniów, bo zwykle skupiają się na przygotowaniu całej klasy do kolejnego egzaminu.

Jak ciągłe ocenianie wpływa na rozwój ucznia? Ważne konsekwencje

Szkoła od pierwszych dni opiera się na ciągłym wystawianiu stopni, co mocno zmienia podejście dzieci do nauki. Jak pokazują materiały udostępnione przez uniwersytet Harvarda, tradycyjne oceny sprawiają, że uczeń zaczyna pracować tylko po to, aby dostać szóstkę lub uniknąć kary od rodziców. Zamiast uczyć się dla własnej przyjemności i zaspokojenia zwykłej ciekawości, dziecko skupia się wyłącznie na zdobywaniu pochwał. Warto pamiętać, że takie podejście na dłuższą metę mocno zniechęca do podejmowania nowych wyzwań. Dlatego dobrym pomysłem jest chwalenie samego procesu nauki oraz włożonego wysiłku, a nie tylko ostatecznego wyniku na świadectwie.

Kiedy szkoła za bardzo stresuje dziecko? Zwróć uwagę na te objawy

Zmuszanie do nauki nudnych rzeczy i presja związana z ocenami mogą prowadzić do silnego przemęczenia, dlatego warto uważnie obserwować codzienne zachowanie swojego dziecka:

nagła niechęć do wstawania rano i wyjścia na lekcje

problemy z zasypianiem lub częste budzenie się w nocy

narzekanie na ból brzucha i głowy bez wyraźnego powodu

większa nerwowość, płaczliwość i zamykanie się w sobie

spadek formy i nagłe pogorszenie się ocen

Jeśli zauważysz, że takie zachowania utrzymują się u twojej pociechy przez kilka tygodni, dobrym pomysłem może być spokojna rozmowa. Warto wtedy poszukać przyczyny problemu, a w razie potrzeby poprosić o wsparcie kogoś bliskiego lub szkolnego pedagoga.

Jak rodzic może pomóc dziecku polubić naukę? Rola domowych rozmów

Bardzo często dzieci nie chcą uczyć się matematyki czy przyrody, bo po prostu nie widzą w tym żadnego sensu. Wiedza z podręcznika wydaje im się całkowicie oderwana od rzeczywistości i zupełnie nieprzydatna w codziennym życiu. Zadaniem mamy i taty jest pomóc maluchowi połączyć te szkolne tematy z jego własnymi zainteresowaniami.

Badania opisane przez uniwersytet Stanforda pokazują, że szczere rozmowy w domu dają w tej kwestii naprawdę świetne efekty. Kto jak nie my zna najlepiej pasje własnych dzieci, dlatego warto tłumaczyć im, jak konkretna wiedza przyda się w ich wymarzonej pracy czy w ulubionej zabawie. Pokazanie, że matematyka pomaga w grach komputerowych, a fizyka tłumaczy jazdę na rowerze, potrafi skutecznie obudzić w uczniu chęć do działania.

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Źródła:

Singh & Manjaly, “Using Curiosity to Improve Learning Outcomes in Schools” (SAGE Open, 2022)

National Scientific Council on the Developing Child (Harvard University Center on the Developing Child), “Understanding Motivation”

Harackiewicz et al. (2012), Psychological Science: “Helping Parents to Motivate Adolescents in Mathematics and Science”

Oregon Department of Education — “Signs of Distress and Chronic Stress in School-Aged Children (ages 6-12)”