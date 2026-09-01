Niemowlę ciągnie za włosy podczas karmienia? Powodów może być kilka

Ciągnięcie za włosy przeważnie wynika z rozwoju chwytu oraz ciekawości świata.

Między 4. a 7. miesiącem niemowlę coraz sprawniej łapie przedmioty znajdujące się blisko

Szarpanie połączone z płaczem lub odrywaniem się może sygnalizować przeciążenie albo dyskomfort

Do zajęcia rączek dziecka najlepiej użyć bezpiecznej zabawki zamiast naszyjników, sznurków czy tasiemek.

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Ciągnięcie za włosy a rozwój chwytu u niemowlęcia

Około 3. miesiąca życia ruchy dłoni dziecka stają się bardziej celowe. Maluch zaczyna sięgać po to, co ma w zasięgu wzroku i dotyku, a włosy rodzica stanowią dla niego atrakcyjny obiekt. Samo łapanie i pociąganie nie jest objawem złości ani trudności z karmieniem.

Między 4. a 7. miesiącem dziecko sprawniej kontroluje dłonie, chwyta przedmioty piąstką i wkłada je do buzi. Podczas karmienia wolna rączka naturalnie wędruje w stronę twarzy, szyi czy włosów rodzica. Zachowanie to przybiera na sile, gdy maluch jest ciekawy świata, wypoczęty lub pobudzone.

Szarpanie włosów jako sygnał dyskomfortu przy piersi

Ręce niemowlęcia pomagają mu także odnaleźć się przy ciele opiekuna i ustawić do karmienia. Dziecko może dotykać piersi, twarzy czy włosów, gdy szuka wygodnej pozycji. Warto najpierw sprawdzić, czy jest dobrze podparte całym przodem ciała i czy może spokojnie ssać.

Inaczej należy traktować szarpanie, któremu towarzyszy prężenie ciała, odwracanie głowy, płacz lub częste odrywanie się od piersi. Sygnały te świadczą o tym, że maluch potrzebuje przerwy, jest przebodźcowany albo coś przeszkadza mu w spokojnym jedzeniu. Takich ruchów nie należy odbierać jako złośliwości czy 'niegrzecznego' zachowania.

Niespokojne karmienie zdarza się też przy bardzo szybkim wypływie mleka, zwłaszcza jeśli dziecko kaszle lub krztusi się na początku ssania. Pomocna bywa zmiana pozycji, spokojne przerwanie karmienia na moment i pozwolenie dziecku wrócić do własnego tempa. Przy ząbkowaniu większa ruchliwość oraz potrzeba gryzienia mogą być szczególnie widoczne pod koniec karmienia.

Jak reagować, gdy niemowlę wyrywa włosy podczas karmienia?

Najprostszym rozwiązaniem jest spięcie włosów przed karmieniem. Warto też delikatnie odsunąć rączkę malucha i podać mu bezpieczną, lekką zabawkę dostosowaną do jego wieku. Pamiętaj, aby dziecko zawsze było pod opieką, ponieważ może próbować wkładać przedmioty do buzi.

Zrezygnuj z zakładania dziecku naszyjników, tasiemek czy sznurków wokół szyi, nawet jeśli miałyby zająć jego dłonie podczas karmienia. Stwarzają one ryzyko uduszenia lub połknięcia drobnych elementów. Jeśli maluch mocno się wierci, zrób krótką przerwę, wycisz otoczenie i wróć do karmienia po chwili.

Kiedy ciągnięcie za włosy powinno niepokoić?

Samo ciągnięcie za włosy nie stanowi powodu do niepokoju, jeśli maluch spokojnie ssie i prawidłowo przybiera na wadze. Porada położnej lub doradcy laktacyjnego przydaje się wtedy, gdy karmieniu towarzyszy ból piersi, ciągłe krztuszenie się czy trudności z połykaniem. Pamiętaj, że niepokojące objawy zdrowotne, takie jak wymiociny chlustające czy oznaki odwodnienia, zawsze wymagają konsultacji lekarskiej. Na co dzień najważniejsza jest jednak uważna obserwacja zachowania dziecka przy piersi.

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