Syp po 2 łyżki do ciepłej wody i zrób kąpiel brudnym skarpetkom. Wypchnie plamy z tkaniny i ją wybieli. Po praniu odzyskają sklepowa czystość. Pranie białych skarpet

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-09-01 5:25

Brudne skarpetki mogą nie odzyskać swojej śnieżnej bieli podczas standardowego prania w pralce. Często plamy na ich spodniej części to odbarwienia od obuwia i wtedy koniczna jest wstępną kąpiel wybielająca. Sypnij po 2 łyżki tych produktów do ciepłej wody i zanurz brudne skarpetki. Wypchnie przebarwienia z tkaniny, a po praniu odzyskają sklepową czystość.

Brudne białe skarpetki namaczane w misce z niebieską wodą i pianą. O domowym wybielaniu przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock
  • Masz problem z szarzejącymi lub zaplamionymi białymi skarpetkami, których nie możesz doprać? To częsta zmora!
  • Odkryj prosty, domowy sposób, który skutecznie wypchnie brud i wybieli tkaniny.
  • Wystarczy zaledwie godzina namaczania w specjalnej kąpieli, by Twoje skarpetki odzyskały śnieżnobiały blask, zanim trafią do pralki.

Syp po 2 łyżki do ciepłej wody i zrób kąpiel brudnym skarpetkom. Wypchnie plamy z tkaniny i ją wybieli

Chyba większość osób potwierdzi, że utrzymanie białych skarpetek w idealnym stanie to spore wyzwanie. Bardzo szybko uwidaczniają się na nich nawet najmniejsze zabrudzenia i przebarwienia, a potem ciężko je doprać. Co więcej, z czasem jasna tkanina szarzeje, przez co nie prezentują się już tak schludnie, jak kiedyś. Kluczem do utrzymania śnieżnobiałego koloru skarpetek jest szybka reakcja na zabrudzenia i stosowanie odpowiednich metod prania. Oczywiście wiadomo też, że czasami samo pranie skarpetek w pralce niekoniecznie przyniesie oczekiwany efekt. W takiej sytuacji warto najpierw namoczyć skarpety przed umieszczeniem ich w bębnie. Tu sprawdzi się wybielająca mieszanka soli i kwasku cytrynowego. Sypnij po 2 łyżki tych produktów do ciepłej wody w misce i zanurz w takiej wybielającej kąpieli swoje brudne skarpetki. W ciągu 60 minut wypchnie z nich brud, plamy i je wybieli. Po tym będą gotowe do prania w pralce.

Pranie skarpetek w pralce. Dzięki temu będą czyste

Zanim wrzucisz białe skarpetki do pralki, upewnij się, że nie wylądują tam z kolorowymi ubraniami. Segregacja prania to prosta zasada, ale często zapominana. Kolorowe tkaniny mogą farbować, a tego przecież nie chcemy. Oddziel białe od jasnych i ciemnych kolorów. Białe skarpetki najlepiej prać w temperaturze 40-60 stopni Celsjusza. Wyższa temperatura może uszkodzić włókna i spowodować skurczenie się skarpetek. Wybierz program przeznaczony do prania białych tkanin lub program do prania bawełny. Używaj proszku lub płynu do prania przeznaczonego do białych tkanin.

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PRANIE BIAŁYCH SKARPETEK