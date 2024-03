Wiele osób gotuje wielkanocny żurek na kiełbasie. Jednak czasami lepiej tego nie robić, bo możemy sobie zaszkodzić. Mimo że kiełbasa z wody to jeden z ulubionych przysmaków amatorów wędlin. Podczas Wielkanocny, biała kiełbasa wyjęta prosto z wrzątku podana z chrzanem, ćwikłą lub w żurku jest królową świątecznego stołu. Przepisów na gotowaną kiełbasę jest mnóstwo, jednak czasami wodę po jej gotowaniu trzeba po prostu wylać. Dlaczego?

Nigdy nie gotuj żurku na takiej kiełbasie. Będzie niesmaczny i niezdrowy

Woda po gotowaniu wędlin nie zawsze nadaje się do wykorzystania. Choć nasze babcie, nie wylewały wody po kiełbasie, a wykorzystywały ją jako bazę do zupy. To trzeba zwrócić uwagę, że niegdyś wędzonki, były inaczej przygotowywane niż teraz. Jeśli gotujesz białą, surową kiełbasę, to raczej nie ma obaw. Śmiało możesz wykorzystać wodę po jej ugotowaniu jako bazę do zupy. Jednak jeśli parzysz wędzone wędliny, zwróć uwagę na kolor wody. Jeśli po ugotowaniu kiełbasy w garnku zostaje ciemny płyn, nie wykorzystuj go ponownie. Zastanów się też następnym razem czy warto kupować te produkty. Taki kolor wody po gotowaniu wędliny oznacza, że została źle przygotowana do wędzenia. To znak, że na mięsie osadziło się bardzo dużo substancji smolistych, które podczas gotowania przedostały się do wody. Wywar będzie nie tylko niesmaczny, ale także szkodliwy dla zdrowia.

