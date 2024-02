Nigdy nie wyrzucam naklejki z pomidora. Rozwiązała ona poważny problem. Dzięki temu moje pomidory smakują lepiej

Wlewam 100 ml do wody, mieszam i myję kabinę prysznicową. Usuwa osad z kamienia i mydła. Przepis na domowy płyn do kabin zdradziła mi ekspertka od porządku

Naklejka na pomidorach. Do czego służy?

Naklejka do pomidora to zazwyczaj oznaczenie producenta. Wiele osób odruchowo wyrzuca ją podczas rozpakowywania zakupów. Okazuje się jednak, że może być ona przydatna, szczególnie w przypadku pomidorów bez gałązek. Odkąd przeczytałam żeby nie wyrzucać naklejki od pomidora to faktycznie zauważyłam, że to ma sens. Kupne pomidory bez gałązek mogą szybciej gnić. Aby sprawić, by pomidor przez dłuższy czas zachował świeżość warto przykleić naklejkę w miejscu, w którym powinna wychodzić szypułka warzywa. W ten sposób ograniczysz dostęp świeżego powietrza i dzięki temu pomidor nie będzie się psuł. Przetestowałam ten sposób u siebie w domu i faktycznie zauważyłam, że pomidory z naklejkami są dłużej świeże. Pamiętaj, że każdy owoc i warzywo ze sklepu należy umyć przed spożyciem.

