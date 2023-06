Noc Kupały 2023. Tego dnia uwolnisz swoje żądze. Nieskrępowany seks bez zobowiązań pod gołym niebem

Przenieś kuchnię pod chmurkę. Jedzenie w plenerze to jest to!

Noc Kupały 2023. Kiedy wypada i jak się ją obchodzi?

Noc Kupały nazywana się czasem słowiańskimi Walentynkami i faktycznie coś w tym jest. W przeszłości był to dzień kiedy młodzi mogli łączyć się w pary i uprawiać seks na zgodą starszyzny. W tradycji starosłowiańskiej Noc Kupały, inaczej nazywana nocą kupalną oraz kupałą, to święto ściśle powiązanie z letnim przesileniem słońca, obchodzi się je zatem w nocy z 21 na 22 czerwca kiedy to dzień jest najdłuższy w roku, a noc najkrótsza. Jest to święto ognia, wody, słońca i księżyca, urodzaju, płodności, radości i miłości, głównie obchodzone na ziemiach zamieszkanych przez ludy słowiańskie jednak podobne obrzędy praktykowane były przez Finów, czy Estończyków. Kiedy słońce wkraczało z znak Raka nasi przodkowie rozpalali ogniska przy zbiornikach wodnych, by móc połączyć oczyszczającą moc płomieni z kąpielą w jeziorze czy stawie. Był to czas nieskrępowanej zabawy, radości i korzystania z dobrodziejstw życia, również tych cielesnych.

Zobacz także: Numerologia zdradzi bardzo istotną rzecz o Twojej przeszłości. Jeżeli planujesz w swoim życiu zmiany, to musisz to wiedzieć. Ważne przesłanie liczb

Sonda Czy obchodzisz Noc Kupały lub sobótki? Tak Nie Nie wiem co to za święto