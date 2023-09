i Autor: Shutterstock

Niebo w październiku

Noc spadających gwiazd w październiku 2023. Najpierw Drakonidy potem Orionidy. Kiedy oglądać?

W październiku czeka nas kolejna noc spadających gwiazd. Właściwie nie będzie to jedyna okazja to podziwiania gwiezdnego widowiska na niebie. Najpierw nastąpi maksimum Drakonidów, a kilka dni po nim Orionidów. Będzie to miesiąc pełen atrakcji dla miłośników zjawisk astronomicznych. Podpowiadamy, kiedy będzie można oglądać spadające gwiazdy w październiku 2023.