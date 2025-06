Nowa definicja mobilnego brzmienia

Zazwyczaj dodajesz ją do herbaty, tym razem wyczyść nią toaletę, a usuniesz żółte zacieki. Pogromca kamienia wybieli muszlę klozetową. Czyszczenie toalety

Ulubiony napar Włochów rozprawi się ze ślimakami w ogrodzie. Rozsyp to wokół roślin, a ślimaki przeniosą się poza Twój ogród. Sąsiedzi przybiegną pytać się, o sposób na ślimaki

Wystarczy oprysk za 5 zł, a usuniesz mszyce z ogrodu, co do jednej. Ekologiczny sposób, który zabija mszyce w 3 dni

Żaden z dotychczasowych modeli z serii ROCKSTER nie oferował takiej mocy. ROCKSTER NEO osiąga maksymalny poziom głośności na poziomie 130 dB, co pozwala rozkręcić każdą imprezę – niezależnie od miejsca. Dzięki zintegrowanej baterii głośnik można zabrać ze sobą wszędzie, a jego konstrukcja została przygotowana z myślą o intensywnym użytkowaniu. Gumowe krawędzie zapobiegają uszkodzeniom podczas transportu, zaś odporność na zachlapania sprawia, że nie są mu straszne nawet trudniejsze warunki pogodowe. Oprócz Bluetooth wyposażony został również dwa wejścia analogowe. Co istotne: wszystkie trzy źródła dźwięku można dowolnie miksować.

Przegląd wszystkich funkcji:

Maksymalna głośność 130 dB: wyjątkowo mocny i mobilny głośnik Bluetooth na każdą imprezę.

Innowacyjny, koncentryczny system głośnikowy z głośnikiem niskotonowym o długim skoku membrany i średnicy 300 mm oraz kompresyjnym głośnikiem wysokotonowym z falowodem o stałej kierunkowości; precyzyjny dźwięk w trybie stereo z dwoma głośnikami ROCKSTER NEO dzięki koncepcji źródła punktowego.

Głęboki bas nawet przy wysokich poziomach głośności, szeroki zakres odtwarzania niezależnie od pozycji, czyste, precyzyjnie zdefiniowane tony wysokie.

Czas pracy do 36 godzin przy 70 dB mierzony zgodnie z normą IEC, wymienna i wydajna bateria LiFePO4 (akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy) z zabezpieczeniem przed głębokim rozładowaniem, możliwość użytkowania głośnika bez baterii.

Bluetooth AAC i Google Fast Pair, funkcja Multipoint.

Dwa wejścia analogowe, z których każde można wybrać jako wejście instrumentalne, mikrofonowe lub liniowe, miksują wszystko z Bluetooth (np. do karaoke).

Aplikacja Teufel Go z personalizacją dźwięku, funkcją Party-Link, trybem ochrony baterii i wieloma innymi opcjami.

Możliwość połączenia dwóch głośników ROCKSTER NEO przewodowo lub bezprzewodowo w trybie stereo; alternatywnie – szeregowe łączenie nawet 100 urządzeń.

Certyfikat IP44: ochrona przed bryzgami wody, pyłem i piaskiem, wyjątkowo wytrzymała konstrukcja z gumowymi krawędziami, podświetlany panel sterowania, funkcja powerbanku USB-C, kołnierz statywu 35 mm, łatwy do przenoszenia, możliwość ustawiania głośnika poziomo lub pionowo.

Bezpłatna aplikacja Teufel Go do indywidualnej konfiguracji dźwięku i zdalnego sterowania (aplikacja ma być dostępna od lipca 2025 r.).

ROCKSTER NEO jest już teraz dostępny stacjonarnie oraz sklepie internetowym Teufel w cenie 3 899 zł.

Najgłośniejszy w swojej klasie

Żaden przenośny głośnik marki Teufel nigdy nie osiągał takiego poziomu głośności. ROCKSTER NEO, dzięki maksymalnej mocy 130dB, wyznacza nowe standardy w kategorii mobilnych systemów nagłośnienia. Aby zapewnić nie tylko wyjątkowo głośny, ale także piękny dźwięk, zastosowano system koncentryczny XXL z głośnikiem wysokotonowym umieszczonym centralnie przed 300-milimetrowym głośnikiem niskotonowym. Muzyka może być przesyłana bezprzewodowo przez Bluetooth, ale dostępne są także dwa gniazda Combo XLR/6,3 mm, umożliwiające podłączenie zewnętrznych źródeł dźwięku. Wszystkie sygnały – zarówno Bluetooth, jak i z wejść analogowych – można miksować i regulować za pomocą regulatora z tyłu urządzenia. ROCKSTER NEO pozwala na bezpośrednie podłączenie zewnętrznych odtwarzaczy, instrumentów oraz mikrofonów, dzięki czemu sprawdzi się zarówno podczas imprez karaoke, jak i spontanicznych koncertów.

Wytrzymały i odpowiedni do codziennego użytku

Głośnik ROCKSTER NEO został zaprojektowany z myślą o intensywnym, codziennym użytkowaniu – zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Odporność na kurz i zachlapania zgodna z normą IP44 zapewnia ochronę nawet podczas niesprzyjających warunków pogodowych. Solidna i wytrzymała obudowa jest dodatkowo zabezpieczona gumowymi krawędziami, chroniącymi urządzenie podczas transportu. Mimo masy przekraczającej 17 kg, przenoszenie sprzętu jest wygodne dzięki dużym, ergonomicznym uchwytom, umożliwiającym transport samodzielnie lub w duecie.

Czas pracy i obsługa

ROCKSTER NEO zapewnia do 36 godzin odtwarzania muzyki przy umiarkowanej głośności. Zastosowano w nim wydajną baterię litowo-żelazowo-fosforanową (LiFePO4), którą można wymienić w kilku prostych krokach. Oznacza to, że impreza może być szybko kontynuowana po krótkiej przerwie. Dodatkowo, ROCKSTER NEO wyposażono w port USB-C z funkcją powerbanku. Wszystkie kluczowe funkcje są dostępne z poziomu przedniego panelu sterowania: włącznik z czterema diodami LED wskazującymi poziom baterii, przycisk Bluetooth, regulacja głośności z przyciskiem odtwarzania/pauzy i wskaźnikiem głośności LED. Dodatkowe przyciski umożliwiają zmianę trybu dźwięku oraz uruchomienie funkcji Party-Link. Do wyboru są trzy tryby dźwiękowe:

Tryb „Standardowy” – zoptymalizowany do odsłuchu w pomieszczeniach.

Tryb „W plenerze” – dostosowany do odtwarzania na otwartej przestrzeni.

Tryb „Eco” – ogranicza moc basów i głośność, wydłużając czas pracy baterii.

Dzięki funkcji Party-Link możliwe jest bezprzewodowe połączenie dwóch głośników ROCKSTER NEO w konfiguracji stereo lub stworzenie sieci nawet 100 urządzeń – zarówno ROCKSTER NEO i innych kompatybilnych głośników Teufel. W razie potrzeby głośniki można również połączyć za pomocą kabla XLR.

i Autor: materiały prasowe ROCKSTER NEO

i Autor: materiały prasowe ROCKSTER NEO