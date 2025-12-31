Koniecznie 1 stycznia zmień pościel! Dzięki temu wymieciesz koszmary ze swojego życia

Karolina Piątkowska
2025-12-31 8:47

Wejdź w nowy rok z nową energią. Przepędź wszystko, co złe i zacznij nowy etap w życiu. Nie da się jednak tego zrobić, jeżeli blokują Cię stare nawyki i emocje. Jeżeli chcesz, aby rok 2026 faktycznie okazał się nową kartą nie zapomnij o tym jednym szczególe. Koniecznie zrób to 1 stycznia, a wszystko, co złe odejdzie daleko.

Autor: LanaK/ Getty Images
  • Nowy Rok to czas na symboliczne oczyszczenie i rozpoczęcie z czystą kartą.
  • Wśród wielu noworocznych przesądów, jeden szczególnie dotyczy naszej sypialni.
  • Wymiana pościeli 1 stycznia ma usunąć złe emocje i zapewnić dobrą energię na cały rok.
  • Sprawdź, dlaczego warto zmienić pościel i jakie inne przesądy przynoszą szczęście!

W nowy rok koniecznie zmień pościel. Dzięki temu usuniesz wszystko, co złe ze swojego życia

Zgodnie z tradycją i przesądami nowy rok to czas, gdy wszyscy zaczynamy z czystą kartą. 1 stycznia to wyjątkowy dzień, w którym należy pozbyć się ze swojego życia wszystkiego, co złe. Według przesądów tego nie można pracować, sprzątać oraz pożyczać pieniędzy. W innym przypadku może okazać się, że prze z cały zaczynający się rok będziemy robili dokładnie to samo. Wyjątkiem jest pościel. Dobrze, aby przed 1 stycznia wymienić ją na świeżą. Dzięki temu wszystkie złe emocje i problemy zostaną usunięte z naszego łóżka, a my sami będziemy mogli w spokoju zasnąć i oczekiwać nadejścia nowego. Wymiana pościeli na świeżą ma wprowadzić dobrą energię do naszej sypialni i sprawić, że złe koszmary zostaną przegonione. Czysta pościel symbolizuje nowy początek oraz pożegnanie starych problemów. Zatem szybko w nowy rok zmień pościel i wyśpij się w czystej i pachnącej atmosferze. Jeżeli nie wierzysz w przesądy, to przynajmniej będziesz miał czystą pościel na kolejny tydzień. A wiadomo przecież, że regularna wymiana pościeli to podstawa higieny snu. 

Przesądy na nowy rok. Czego nie robić 1 stycznia 2026?

Nowy Rok od wieków obrósł w liczne przesądy, które mają zapewnić szczęście, zdrowie i pomyślność w nadchodzących miesiącach. Wiele osób wierzy, że to, co wydarzy się w pierwszych godzinach 1 stycznia, ma wpływ na cały rok, dlatego przykłada się wagę do nastroju, towarzystwa i domowej atmosfery. Popularne jest przekonanie, że Nowy Rok należy powitać z pełnym portfelem, aby nie narzekać na brak pieniędzy, a także unikać kłótni i smutku, by nie przyciągnąć pecha. W niektórych domach do dziś pielęgnuje się zwyczaj jedzenia określonych potraw, takich jak soczewica czy ryby, które symbolizują dostatek i powodzenie, bo nawet drobne gesty mają według tradycji znaczenie dla losu w nadchodzącym roku.

