Nowa marka Lucatto stawia na radość i lekkość w kuchni

Marka jest autorską interpretacją filozofii dolce vita. Projekt zrodził się z podróży, rozmów i smaków, które utrwaliły się w pamięci założycieli. To inspiracja małymi, autentycznymi miejscami, gdzie jedzenie jest formą celebracji, a każdy posiłek ma w sobie coś wyjątkowego. Lucatto ma za zadanie pokazać polskiemu konsumentowi, jak smakować życie w tym duchu - prosto, pięknie i z nieskrępowaną pasją.

Lucatto - smakuj życie

Uosobieniem wizji i kulinarnych pomysłów marki jest Kucharz Lucatto. Pełni on funkcję doradcy, dzieli się swoimi tajnikami udanych wypieków i zachęca do spontaniczności, zgodnie z ideą dolce vita. Jego obecność ma na celu zburzenie mitu o skomplikowanym domowym cukiernictwie. To dzięki niemu każdy może odkryć, że pieczenie jest łatwe i przyjemne, a efekt zawsze satysfakcjonuje.

W ofercie marki znajdą się mieszanki do ciast, bogaty wybór składników i dodatków do wypieków oraz słodkie przekąski. Propozycje łączą sprawdzone tradycyjne receptury z nowoczesnym twistem. Produkty te umożliwiają świętowanie codziennych chwil i w prosty sposób inspirują do przygotowywania deserów.

Asortyment marki to gotowe mieszanki do domowego wypieku oraz składniki, dzięki którym każdy może poczuć się mistrzem cukiernictwa. To między innymi budynie, galaretki, aromaty, polewy i posypki oraz ciasta - Jogurtowe, Czekoladowe czy Piernik korzenny. Z Lucatto z łatwością przygotować można także Czekoladową kopułę - Zuccotto, Tiramisu, Tartę z aksamitnym kremem budyniowym, a nawet Babeczki piernikowe z kremem o smaku marcepanowym złotym maczkiem dekorowane - to nowoczesne podejście marki do świątecznych wypieków. Dzięki starannym recepturom, wysokiej jakości składnikom i intuicyjnym rozwiązaniom, każdy deser staje się prosty, szybki i pewny — zawsze się udaje, zawsze smakuje tak, jak powinien. Produkty Lucatto są doskonałym pretekstem do spotkań przy wyjątkowym smaku i czystą przyjemnością z jedzenia.