Nowa odmiana hortensji rośnie w polskich ogrodach! Posadź ją we wrześniu, a wiosną krzewy obsypią aksamitne kwiaty

Do popularnych w Polsce hortensji ogrodowych, bukietowych i pnących dołącza nowy gatunek – hortensja omszona (kosmata).

Charakteryzuje się aksamitnymi liśćmi i kwiatami pokrytymi drobnymi włoskami, kwitnąc obficie wiosną.

Preferuje półcień, wilgotne i lekko kwaśne podłoże, a jej sadzenie jesienią sprzyja kwitnieniu na ubiegłorocznych pędach.

Dowiedz się, jak prawidłowo uprawiać tę nową odmianę i cieszyć się jej pięknem w swoim ogrodzie!

Nowy gatunek hortensji w polskich ogrodach. Aksamitne liście i kwiaty

Do tej pory święta trójca w uprawie hortensji to odmiany: ogrodowa, bukietowa oraz pnąca. Gatunki te cieszą się w Polsce największą popularnością. Ogrodnicza moda wskazuje jednak, że pojawił się nowy kandydat to królowej polskich ogrodów. Hortensja omszona (Hydrangea aspera) nazywana także hortensją kosmatą to nieco mniej znana odmiana. Charakteryzuje się ona niewielkimi włosami gęsto porastającymi liście oraz kwiaty. Hortensja kosmata na wiosnę obsypuje kwiatami i podobnie jak inne gatunki nie jest wymagająca w pielęgnacji.

Jak uprawiać hortensję kosmatą w ogrodzie?

Hortensję omszoną sadzi się w dwóch terminach. Pierwszy z nich przypada na wiosnę, tuz po ustąpieniu zimowych przymrozków. Drugi termin jest jesienny i wypada we wrześniu oraz na początku października. Sadzenie hortensji omszałej jesienią jest wskazane z powodu tego, że krzew ten kwitnie na ubiegłorocznych pędach. Sadząc hortensje jesienią krzew ma wystarczająco dużo czasu, aby się ukorzenić i przygotować do zimy.

Gatunek hortensji kosmatej najlepiej rośnie w półcieniu, a nawet cieniu. Roślina ta nie najlepiej radzi sobie na mocno nasłonecznionych stanowiskach. Ostre promienie słoneczne mogą prowadzić do poparzenia liści i zahamowania rozwoju. Ważnym elementem pielęgnacji hortensji kosmatej jest podlewania. Krzew te bardzo lubi wilgoć i potrzebuje jej dosyć sporo. Latem należy ja regularnie podlewać i nie można doprowadzić do przesuszenia ziemi wokół krzewu. Podobnie, jak inne odmiany, hortensja kosmata lub lekko kwaśne podłoże. Jest ona stosunkowo odporna na mróz i nie zawsze wymaga okrywania na zimę. Profesjonalni ogrodnicy wskazują, by agrowłókniną okrywać jedynie młode krzewy, lub gdy mróz jest siarczysty i utrzymuje się przed wiele dni.

