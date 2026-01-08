Nowa zimowa oferta od Starbucks – jeszcze więcej pistacji!

Po intensywnym okresie świątecznym nadchodzi wreszcie moment, by wygodnie usiąść, złapać oddech i delektować się zimową aurą z kubkiem ulubionej kawy w Starbucks. Choć za oknem pewnie nie raz zobaczymy biel i szarość, nowa oferta marki wnosi w nowy rok cały kubek pistacjowej zieleni. Czym zaskoczy nas zimowe menu Starbucks?

Specjały o smaku pistacji

W styczniu do kawiarni marki powróciły znane kompozycje, które w ubiegłym roku stały się prawdziwym hitem sezonu. Pistachio flavour Velvet Oat Latte, na napoju owsianym oraz jej orzeźwiająca odmiana, dla tych, którzy lubią chłodne, zimowe smaki – Iced Pistachio flavour Oat Latte. A także Pistachio Flavour Crème Frappuccino® blended beverage – dostępną tylko w opcji delivery, po to by móc rozkoszować się nią w domowym zaciszu.

Popularność tego smaku w 2025 roku sprawiła, że w 2026 witamy kolejnych członków rodziny. A są to: Pistachio flavour Macchiato - ulepszona wersja klasycznego napoju, warstwy spienionego mleka i sosu o smaku pistacjowym, które mieszają się z charakterystycznym Starbucks Espresso Roast i zostały zwieńczone delikatną polewą o smaku pistacji. Dostępna jest również jego mrożona wersja - Iced Pistachio flavour Macchiato.

Do kawowo-pistacjowych twistów dołączają także nowe odsłony aktualnego must have w oczach Gen Z – matchy: Pistachio flavour Matcha Latte na ciepło oraz jej mrożona wersja – Iced Pistachio flavour Matcha Latte. Dla fanów matchy będzie to prawdziwa perełka sezonu - pistacjowe nuty doskonale łączą się z zieloną herbatą!

Twoja chwila z kawą

Smak kultowej kawy 100% Arabica od Starbucks Goście kawiarni mogą zabrać ze sobą do domu! W tym sezonie do oferty wraca ziarnista Guatemala Casi Cielo® - mieszanka ziaren z gwatemalskiego regionu Antigua, łącząca kwiatowe aromaty z nutami cytrusów i ciemnego kakao, zachwycając smakiem już od pierwszego łyka.

Do każdej sezonowej lub klasycznej kawy lub napoju warto dodać też małą przekąskę, aby cieszyć się błogimi chwilami podczas chociażby planowania noworocznych postanowień. W styczniu idealnym kompanem do naszego napoju będzie Tarta Musso Pistachio stanowiąca doskonały balans czekolady i pistacji. A na zimowe małe co nieco poleca się Pistachio Cake

Pop o kuszącym kolorze.

Wszystkie napoje dostępne w ofercie można też zamówić w nowych, fantastycznych kubkach, tumblerach i termosach dostępnych w tym sezonie! Bowiem już od stycznia w Starbucks pojawi się odświeżona oferta akcesoriów. Kubki – zarówno te znalezione w kuchennej szafce, jak i te z najnowszej kolekcji – będą tradycyjnie uprawniały do skorzystania ze zniżki „Z własnym kubkiem”, która daje aż 2 zł rabatu na dowolny napój i pozwala uniknąć dopłaty za jednorazowe opakowania.

Skorzystaj z zimowej oferty, która jest dostępna już od 6 stycznia - odwiedź Starbucks, by spędzić spokojne chwile ze smakiem, który rozgrzeje i da energię na realizację noworocznych postanowień!