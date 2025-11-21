Nowy wniosek Firmove dla JDG – załóż firmę samodzielnie i bez stresu

Rewolucja w zakładaniu firmy – technologia i wsparcie eksperta w jednym miejscu

Początkujący przedsiębiorcy muszą podjąć szereg ważnych decyzji – od wyboru kodów PKD po formę opodatkowania, która wpływa m.in. na wysokość podatków. Z nowym wnioskiem Firmove.pl proces zakładania firmy staje się znacznie prostszy, bo inteligentne narzędzie online prowadzi Cię przez każdy etap, dzięki czemu samodzielna rejestracja jest intuicyjna i przyjemna. A jeśli potrzebujesz dodatkowego wsparcia, możesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji z księgową od ING.

Rejestracja JDG w prostych krokach

Procedura zakładania firmy na Firmove.pl odbywa się całkowicie online – oto kluczowe etapy:

1. Przygotowanie i wybór istotnych danych – na początku podajesz podstawowe dane firmy (nazwę, adres) oraz tworzysz obowiązkowy od 2025 roku adres do e-Doręczeń służący do elektronicznej komunikacji z urzędami.

2. Wypełnienie wniosku – interaktywny asystent prowadzi Cię przez kolejne pola formularza i podpowiada, jakie dane należy uzupełnić.

3. Złożenie wniosku – finalizacja procesu wymaga potwierdzenia Twojej tożsamości za pomocą aplikacji mObywatel. System automatycznie przesyła wszystkie dane do CEIDG, ZUS, GUS oraz urzędu skarbowego, oszczędzając Ci konieczności osobnego kontaktu z każdą z tych instytucji. Wpis do CEIDG pojawia się natychmiast, numer NIP otrzymujesz w ciągu trzech dni roboczych, a REGON w ciągu tygodnia.

Pierwszy krok jest najważniejszy, a z odpowiednim wsparciem – prostszy niż myślisz. Jeśli marzysz o własnej firmie, ale obawiasz się formalności, sprawdź szczegóły i rozpocznij swoją przygodę tutaj: https://firmove.pl/zakladanie-firmy.

Co zyskujesz, wybierając Firmove.pl?

Firmove.pl oferuje nie tylko narzędzie do rejestracji, ale kompleksowy ekosystem wsparcia, który pomoże Ci pewnie wkroczyć na rynek i rozwijać swoją firmę. Oto najważniejsze korzyści:

● oszczędność czasu i nerwów – unikasz błędów formalnych, stresu związanego z interpretacją przepisów i wielogodzinnego poszukiwania informacji. Możesz skupić się na tym, co najważniejsze – na swoim pomyśle na biznes;

● pakiet usług 3 w 1: masz możliwość otwarcia konta firmowego w ING z bonusem oraz zyskujesz profesjonalne usługi księgowe w ING Księgowość za symboliczną złotówkę miesięcznie przez pierwsze pół roku w pakiecie Premium;

● dostęp do centrum wiedzy, które rośnie razem z Twoją firmą – od kalkulatorów form opodatkowania, składek ZUS czy wynagrodzeń, które pomogą Ci planować finanse, po zaawansowane przewodniki i podcasty z ekspertami, które podpowiedzą, jak zdobyć pierwszych klientów i rozwijać biznes.

Artykuł sponsorowany