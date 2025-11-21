Nowy wniosek Firmove dla JDG – załóż firmę samodzielnie i bez stresu

ING Usługi dla Biznesu S.A.
2025-11-21 10:10 Materiał sponsorowany

Założenie własnej firmy sprawnie i zbędnych formalności umożliwia nowy, zintegrowany wniosek online na Firmove.pl. Masz do wyboru dwie ścieżki: samodzielne wypełnienie intuicyjnego formularza lub skorzystanie z bezpłatnego wsparcia doświadczonej księgowej. Dzięki temu eliminujesz ryzyko kosztownych błędów, oszczędzasz swój czas i zyskujesz pewność siebie na starcie. Dowiedz się, jak krok po kroku przejść przez ten proces i co zyskasz po rejestracji.

papiery

i

Autor: Tima Miroshnichenko/ Pexels.com

Rewolucja w zakładaniu firmy – technologia i wsparcie eksperta w jednym miejscu

Początkujący przedsiębiorcy muszą podjąć szereg ważnych decyzji – od wyboru kodów PKD po formę opodatkowania, która wpływa m.in. na wysokość podatków. Z nowym wnioskiem Firmove.pl proces zakładania firmy staje się znacznie prostszy, bo inteligentne narzędzie online prowadzi Cię przez każdy etap, dzięki czemu samodzielna rejestracja jest intuicyjna i przyjemna. A jeśli potrzebujesz dodatkowego wsparcia, możesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji z księgową od ING.

Rejestracja JDG w prostych krokach 

Procedura zakładania firmy na Firmove.pl odbywa się całkowicie online – oto kluczowe etapy:

1. Przygotowanie i wybór istotnych danych – na początku podajesz podstawowe dane firmy (nazwę, adres) oraz tworzysz obowiązkowy od 2025 roku adres do e-Doręczeń służący do elektronicznej komunikacji z urzędami.

2. Wypełnienie wniosku – interaktywny asystent prowadzi Cię przez kolejne pola formularza i podpowiada, jakie dane należy uzupełnić.

3. Złożenie wniosku – finalizacja procesu wymaga potwierdzenia Twojej tożsamości za pomocą aplikacji mObywatel. System automatycznie przesyła wszystkie dane do CEIDG, ZUS, GUS oraz urzędu skarbowego, oszczędzając Ci konieczności osobnego kontaktu z każdą z tych instytucji. Wpis do CEIDG pojawia się natychmiast, numer NIP otrzymujesz w ciągu trzech dni roboczych, a REGON w ciągu tygodnia.

Pierwszy krok jest najważniejszy, a z odpowiednim wsparciem – prostszy niż myślisz. Jeśli marzysz o własnej firmie, ale obawiasz się formalności, sprawdź szczegóły i rozpocznij swoją przygodę tutaj: https://firmove.pl/zakladanie-firmy.

Co zyskujesz, wybierając Firmove.pl?

Firmove.pl oferuje nie tylko narzędzie do rejestracji, ale kompleksowy ekosystem wsparcia, który pomoże Ci pewnie wkroczyć na rynek i rozwijać swoją firmę. Oto najważniejsze korzyści:

● oszczędność czasu i nerwów – unikasz błędów formalnych, stresu związanego z interpretacją przepisów i wielogodzinnego poszukiwania informacji. Możesz skupić się na tym, co najważniejsze – na swoim pomyśle na biznes;

● pakiet usług 3 w 1: masz możliwość otwarcia konta firmowego w ING z bonusem oraz zyskujesz profesjonalne usługi księgowe w ING Księgowość za symboliczną złotówkę miesięcznie przez pierwsze pół roku w pakiecie Premium;

● dostęp do centrum wiedzy, które rośnie razem z Twoją firmą – od kalkulatorów form opodatkowania, składek ZUS czy wynagrodzeń, które pomogą Ci planować finanse, po zaawansowane przewodniki i podcasty z ekspertami, które podpowiedzą, jak zdobyć pierwszych klientów i rozwijać biznes.

Artykuł sponsorowany

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki