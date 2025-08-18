Nowy wymóg segregowania śmieci? Szary worek pojawi sie pod każdym domem. Co tam powinno trafiać?

Gminy w Polsce muszą osiągnąć minimalny poziom recyklingu odpadów, który w 2025 roku wynosi 55% wagowo.

Niespełnienie tych wymogów grozi wysokimi karami finansowymi, które mogą zostać przeniesione na mieszkańców.

Jedna z polskich gmin wprowadziła innowacyjne rozwiązanie, aby sprostać celom recyklingu.

Sprawdź, jaką nową frakcję odpadów wprowadzono i jak wpłynie to na mieszkańców!

Obowiązek osiągania progów odpadów recyklingowanych dla gmin

Zgodnie z art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmin od 2021 roku każda gmina musi osiągnąć minimalny poziom recyklingu. Oznacza to, że w każdej gminie musi zostać zebrana odpowiednią ilość odpadów nadających do recyklingu. W roku 2025 próg obowiązkowy wynosi 55 proc. wagowo. Jak podaje portal Infor.pl oznacza, że dokładnie tyle musi wynieść stosunek masy odpadów komunalnych j możliwych do ponownego użycia względem do całkowitej ilości odpadów wytworzonych w danej gminie. Warto również wiedzieć, że aż do 2035 roku wskaźnik ten będzie regularnie wzrastał, aż do osiągnięcia poziomu 65 proc.

Gminy, które nie spełniają wymogów narażone są na kary pieniężne. W takiej sytuacji gminy mogą przenieść część kosztów na mieszkańców, którzy nie segregują śmieci. Wojtek, burmistrz lub prezydent miasta mogą podjąć decyzję o wzrostach opłat za gospodarowanie odpadami nawet 4-krotnie, czyli o blisko 400 proc. Gmina może również wprowadzić obowiązek selektywnego zbierania śmieci w zasadzie innych niż te określone w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska.

Na takie rozwiązanie zdecydowała się właśnie jedna z polskich gmin.

Nowy worek na śmieci. Co będzie trzeba do niego wyrzucać?

Gmina miejsca Lubaczów zmaga się z problemami nieosiągania wymogów odpadów możliwych do recyklingu. W związku tym włodarze zdecydowali wprowadzić środki zaradcze w postaci wyodrębnienia nowej frakcji dla odpadów komunalnych. Należą do nich odpady z domowych palenisk i pieców, czyli popiół i węgiel drzewny. Według decyzji gminy każdy mieszkaniec domu jednorodzinnego otrzymał szare worki, w których w ramach opłaty na odpady może oddać podczas specjalnej zbiórki. To ważna zmiana przed nadchodzącym okresem grzewczym.

– Mimo iż okres grzewczy w Polsce trwa od października do kwietnia to odbiór prowadzony jest przez cały rok, 2 razy w miesiącu. Warto pamiętać, że popiół musi być zimny przed wrzuceniem do pojemnika lub worka, ale nie należy go zalewać wodą czy innymi płynami. Dlaczego zdecydowano się na wyodrębnienie frakcji? Zmniejszy to ilość odpadów (niesegregowanych) zmieszanych, która z roku na rok w Gminie Miejskiej Lubaczów jest coraz większa, co skutkuje problemem w osiągnięciu poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, a ten na rok 2025 wynosi aż 55 proc. całej wagi wytworzonych odpadów na terenie gminy. Zbieranie popiołu jako osobnej frakcji daje możliwość recyklingu i ponownego wykorzystania, w związku z tym, że popiół drzewny, szczególnie ten z czystego spalania, może być używany jako nawóz w ogrodzie, wzbogacający glebę w potas, fosfor i wapń – wyjaśnia gmina.