Wesela 2021: Przełomowe zmiany w Polsce. Przywileje dla gości zaszczepionych na COVID-19

Obrazili się i odmówili przyjścia na wesele ponieważ nie było zaproszenia dla... psa. Skoro dziecko zostało zaproszone to zwierzę też powinno

Wiele osób kocha swoje domowe zwierzęta i traktuje je jak członków rodziny, czasami aż do przesady. Tak jest w tej sytuacji. Pewna kobieta opisała wydarzenie, które ją spotkało. Bliscy odmówili przyjścia na wesele z powodu braku zaproszenia... dla psa. Argumentowali to faktem, że skoro dzieci mogły być obecne na imprezie, to pies także.