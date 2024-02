Obudź się na nowe doznania. Przygotowania do otwarcia Breakfast Corner by Food Town ruszają pełną parą

Wlej 1 szklankę do kopca, a pozbędziesz się kreta z ogrodu. Zrób to wczesną wiosną, a szkodnik prędko nie wróci. Sposób na kreta w ogrodzie

Food Town ma już dwa lata, a my nie przestajemy się rozwijać. Stworzyliśmy miejsce, gdzie ludzie nie przychodzą tylko zjeść, stworzyliśmy prawdziwy social dining. Obserwujemy trendy i widzimy, że z powrotem coraz więcej osób je śniadania poza domem. Nasz Breakfast Corner będzie jedynym miejscem w kraju, gdzie nasi Goście będą mogli już od samego rana skorzystać z oferty śniadaniowej różnych kuchni świata w jednym miejscu - mówi Michael Motz, współtwórca i właściciel Food Town w Fabryce Norblina w Warszawie.

W siedem dni dookoła świata

Smak, zapach, tekstura, kolory, sposób podania – co kraj, to inna propozycja śniadania. Poranna wizyta w Breakfast Corner będzie gwarancją niezapomnianej przygody kulinarnej. Goście będą mieli do wyboru siedem oryginalnych konceptów śniadaniowych na każdy dzień tygodnia pochodzących z takich krajów jak Japonia, Włochy, Belgia, Hiszpania, Francja, Stany Zjednoczone. Nie zabraknie aromatycznej kawy i zdrowych smakołyków dla tych, którzy dbają o linię.

Na początek Kumo To Yaki i wiralowe fluffy pancakes, które szturmem zdobyły serca użytkowników mediów społecznościowych. To delikatne jak chmurka japońskie pankejki, podawane z kremem waniliowym, domową owocową konfiturą, świeżymi sezonowymi owocami, słonym karmelem i popcornem lub śmietankowym kremem o smaku japońskiej zielonej herbaty matcha.

Tuż obok na wakacje do skąpanej w słońcu Apulii zaprasza Massimo w swoim koncepcie Gnocchi. Na śniadanie przygotował słone, jak i słodkie tradycyjne wypieki. Goście będą mgli spróbować rustico leccese – pierożków z ciasta francuskiego podawanych z mozzarellą i pomidorami, serem i dużą ilością pieprzu lub serkiem śmietankowym. Z kolei słodka wersja śniadania to pasticciotto leccese, które jest rodzajem kruchego ciastka skrywającego w środku krem jajeczny, czekoladę, wiśnie, krem orzechowy, pistację czy limoncello. Miłośnicy włoskich smaków będą w niebie.

Na duży głód warto zajrzeć do The Fry – konceptu, który serwuje grubo krojone, perfekcyjnie usmażone frytki belgijskie. Złociste i chrupiące z zewnątrz, kremowe w środku z pysznymi dodatkami tj. mix sałat, jajko sadzone, awokado, pomidorki koktajlowe, bekon, mozzarella, pesto. Do każdej porcji podawana będzie śmietana w sosjerce. To prawdziwa rozpusta i comfort food w najlepszym wydaniu.

Mocnych wrażeń nie zabraknie też w Smoke BBQ Philly Cheese Steak – koncepcie dla wyrafinowanych twardzieli, którzy mają prostą definicję szczęścia – burger na śniadanie. W wersji porannej serwowany będzie z chorizo i jajkiem lub bekonem, awokado i jajkiem.

Wystarczy kilka kroków, by przenieść się do gorącej Hiszpanii i El Botellón. Flagowym daniem tego konceptu są empanadas – pyszne i sycące pierogi przygotowywane ręcznie wedle tradycyjnej receptury, podawane z kurczakiem, kalmarami, szynką, serem, także w wersji wege. Na śniadanie będzie też można zjeść pyszną bagietkę z hiszpańską szynką serrano, hot doga z chorizo i kręcącym w nozdrzach sosem chimichurri. Wielbiciele churros też nie wyjdą zawiedzeni.

Francuskie śniadanie nigdy nie wychodzi z mody, a koncept Crepes udowadnia, że klasa i elegancja tkwi w prostocie. Takie są francuskie cieniutkie jak pergamin naleśniki w wersji na słodko i wytrawnej. Na miłośników tostów czekają też kultowe croque madame i croque monsieur.

Kulinarną podróż można z czystym sumieniem zakończyć w Dobrym miejscu, które serwuje doskonałą i aromatyczną kawę oraz lżejsze, bardziej dietetyczne propozycje.

FoodHalle zazwyczaj działają od godzin lunchowych, my jak zwykle chcemy łamać stereotypy i wychodzić z jeszcze szerszą ofertą dla naszych odbiorców – dodaje Michael Motz i zachęca do celebracji poranka na mieście.

Śniadania w strefie Breakfast Corner będą dostępne od 21 marca codziennie w godz. 8:30 - 12:00. W tych samych godzinach otwarty będzie także bar Amaro Mio serwujący pyszne smoothies, odżywcze koktajle oraz herbaty z egzotycznym twistem.

i Autor: Materiały prasowe Food Town

