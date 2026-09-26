Oczyszczanie, które wspiera skórę

Delikatność, prostota i cierpliwość – tymi trzema słowami najlepiej można opisać japońskie podejście do pielęgnacji. Japonki pozostają wierne sprawdzonym rytuałom i zamiast podążać za chwilowymi trendami, koncentrują się przede wszystkim na rzeczywistych potrzebach skóry. Szczególną rolę odgrywają w nich oczyszczanie i tonizacja, czyli etapy, które w dużej mierze decydują o skuteczności całej pielęgnacji. Pierwszym wyborem do mycia twarzy są zazwyczaj delikatne pianki, skutecznie usuwające zanieczyszczenia, a jednocześnie pomagające zachować komfort skóry i równowagę jej bariery hydrolipidowej. To niezwykle ważne, ponieważ jej naruszenie może osłabić efektywność kolejnych kroków pielęgnacyjnych. Następnie przychodzi czas na tonik, który pomaga przywrócić skórze naturalne pH, koi, wspiera barierę ochronną i przygotowuje cerę do aplikacji kolejnych kosmetyków. W japońskich rytuałach często nakłada się go dłońmi, łącząc aplikację z delikatnym masażem twarzy. Nowa linia HADA LABO TOKYO HYALU FRESH doskonale wpisuje się w filozofię j-beauty. 4 formy kwasu hialuronowego zapewniają wielopoziomowe nawilżenie, prebiotyki wspierają równowagę mikrobiomu, ektoina chroni przed przesuszeniem, a Mineral Complex pomaga zachować świeży, promienny wygląd skóry.

HADA LABO TOKYO HYALU FRESH Delikatna Pianka Oczyszczająca

Lekka pianka, która skutecznie oczyszcza skórę, nie naruszając jej naturalnej równowagi. Pozostawia uczucie świeżości i komfortu. Formuła z 4 rodzajami kwasu hialuronowego, ektoiną i prebiotykami pomaga utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia oraz wspiera barierę ochronną skóry. Mineral Complex przywraca cerze świeży i wypoczęty wygląd.

Sposób użycia: Nanieś piankę na wilgotną skórę twarzy, delikatnie masuj, a następnie dokładnie spłucz wodą. Stosuj rano i wieczorem

HADA LABO TOKYO HYALU FRESH Prebiotyczny Tonik Wspierający Barierę Hydrolipidową

Tonik, który przywraca komfort po oczyszczaniu. Koi, intensywnie nawilża i przygotowuje cerę na kolejne etapy pielęgnacji. Formuła z 4 rodzajami kwasu hialuronowego, ektoiną i prebiotykami pomaga utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia oraz wspiera barierę ochronną skóry. Beta-glukan łagodzi podrażnienia.

Sposób użycia: Nałóż na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu za pomocą dłoni lub wacika. Stosuj rano i wieczorem.