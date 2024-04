Oddaj puszkę i zgarnij 2 puszki. Wyjątkowa akcja Pepsi

Przyjrzyj się dobrze, a to co zobaczysz zdradzi, czy jesteś lubiany. Masz jedną szansę. Test na osobowość

Nowa odsłona

Pepsi przechodzi największy od ponad 14 lat rebranding. Wraz z początkiem roku na sklepowych półkach pojawiają się napoje marki w nowym, odświeżonym designie. Obecne logo widniejące na produktach podkreśla zarówno nowoczesny, jak i kultowy styl Pepsi. Jednak to nie jedyna zmiana. W ramach globalnego procesu unifikacji nazw marek, którego celem jest wprowadzenie przejrzystości w portfolio produktów firmy, Pepsi Max zastąpiono Pepsi Zero Cukru. Mimo nowej nazwy i identyfikacji wizualnej napój zachował niezmienioną recepturę, którą uwielbiają konsumenci na całym świecie.

Zeromat: wrzuć puszkę i ciesz się podwójnie

Celebracji przemiany Pepsi Max na Pepsi Zero Cukru towarzyszy specjalna akcja przygotowana z myślą o konsumentach. W samym centrum Warszawy, przy rondzie ONZ, powstała strefa dostępna dla wszystkich fanów marki. Na tle muralu komunikującego aktywację postawiono Zeromat, czyli automat z napojami Pepsi Zero Cukru. Jego idea jest prosta: wrzuć pustą puszkę Pepsi Max 0.33L, a otrzymasz dwie nowe puszki Pepsi Zero Cukru – pożegnaj przeszłość i przywitaj to, co nowe! Z Zeromatu można skorzystać od teraz aż do 13 kwietnia.

i Autor: Materiały prasowe Pepsi