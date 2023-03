Odjazdowy patent na usunięcie plam z oleju z kostki brukowej. Zasyp je, a po kilku minutach tłuste plamy znikną. Porady na wiosnę 2023

Sposób na usunięcie plam z oleju silnikowego z kostki brukowej

Wiele osób, które posiadają ogród powoli rozpoczyna przygotowania do sezonu, czyli porządki na wiosnę 2023. Jednym z zadań jest czyszczenie kostki brukowej z mchu oraz wszelkiego rodzaju plam. Dotyczy to zwłaszcza osób, które regularnie parkują swój samochód pod domem, a nie w garażu. Tłuste plamy z oleju silnikowego potrafią zepsuć wygląd kostki brukowej, dlatego warto wiedzieć, jak się ich pozbyć szybko i skutecznie. Jeśli plama z oleju na kostce jest świeża można ją usunąć strumieniem wody z myjki ciśnieniowej. Jeśli jej nie posiadasz, to przyda ci się zwykły piasek. Posyp nim tłustą plamę i pozostaw na kilka minut. Powinien wchłonąć olej i nie dopuścić do jego wnikania w głąb kostki. Na koniec zmyj go ciepłą wodą z dodatkiem środka odplamiającego.

Czym zmyć olej silnikowy z kostki brukowej?

W sytuacji, gdy plamy z oleju na kostce brukowej są stare, do ich usunięcia warto wypróbować specjalnych środków czyszczących. Sprawdzą się na przykład preparaty do czyszczenia łańcucha w motocyklu. Dostaniesz je w każdym sklepie motoryzacyjnym. Jednak nie zawsze uda się skutecznie usunąć tłuste plamy z kostki brukowej, dlatego niezwykle ważne jest regularne jej mycie i usuwanie zabrudzeń w miarę krótko po tym, jak się pojawią.