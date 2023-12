i Autor: shutterstock

Rośliny, które przynoszą pecha

Odkąd pozbyłam się z domu tego kwiatka, to przestałam kłócić się z mężem. Polacy uwielbiają stawiać go na parapetach, a zsyła on kłótnie i nieszczęścia

kaja 9:16 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Według wielu legend i przesądów rośliny mają ogromną moc. Potrafią przyciągać szczęście lub zsyłać pecha na domowników. Ich energia może bezpośrednio wpływać na nasze życie i odpowiadać na emocje. Wiele osób podchodzi do tego rodzaju przesądów dość sceptycznie, jednak od kiedy pozbyłam się z sypialni tego kwiatka, to z mężem przestaliśmy się notorycznie kłócić.