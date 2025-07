Odkąd poznałam przepis na domowy spray na mączniaka w pomidorach to moje krzaczki wolne są od chorób. Mieszam to w wodą i obficie leję do pomidorach. Usuwa chorobę jak fungicydy

Jak rozpoznać mączniaka prawdziwego w pomidorach?

Mączniak prawdziwy to jedna z częściej występujących chorób grzybowych. Wywoływana jest ona przez grzyby z rodziny mączniakowców i atakuje różne grupy roślin. W przydomowym ogródku mączniak prawdziwy może pojawić się w ogórkach, pomidorach, a nawet na różach i azaliach.

Mączniak prawdziwy w pomidorach to zmora wielu ogrodników. Lato sprzyja namnażaniu się grzybów i rozprzestrzenianiu chorób. Wysokie temperatury oraz duża wilgotność powietrza sprawiają, że choroby grzybowe mają idealne środowisko do rozwoju. Mączniaka prawdziwego w pomidorach można bardzo łatwo rozpoznać. Choroba ta charakteryzuje się białymi plamami, które w pierwszej fazie pojawiają się na górnej części liści. Z czasem plamy łączą się ze sobą tworząc ogromne połacie. Nalot w mączniaku jest mączysty i bardzo charakterystyczny. Co ciekawe, sama choroba nie atakuje owoców, ale może mieć wpływ na jakość plonów. Mączniak prawdziwy najlepiej rozwija się podczas upałów i braku opadów. Również przenawożenie krzewów azotem może sprzyjać nawrotom choroby.

Wymieszaj z wodą i regularnie pryskaj pomidory. Domowy oprysk na mączniaka prawdziwego w pomidorach

Na choroby grzybowe specjaliści polecają opryski. Wśród kupnych, profesjonalnych sposobów są opryski z fungicydami. Hamują one namnażanie się grzybów i działają jak lekarstwa na rośliny. W walce z chorobami grzybowymi roślin pomóc mogą także naturalne opryski. W przypadku mączniaka prawdziwego zaleca się spray'e na bazie mleka. Wymieszaj krowie, tłuste mleko z wodą proporcjach 1:5. Do mieszanki dodaj kilka kropel płynu do naczyń lub płynnego szarego mydła. W ten sposób zwiększysz przyczepność preparatu. Mieszanką mleka i wody wieczorem spryskaj krzaczki pomidorów. Oprysk powtarzaj raz na dziesięć dni. Mleko świetnie hamuje rozwój chorób grzybowych i chroni rośliny przed ich atakami. Jest bezpieczne dla owoców i bytujących na roślinach owadów.